Corrige Taddei nombramientos en junta del INE

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ayer, en conferencia de prensa.

LA CONSEJERA presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, cambió los nombramientos que había hecho para integrar la Junta General Ejecutiva (JGE) que administra el organismo, tras señalamientos sobre incumplimiento del principio de paridad.

En conferencia, precisó que las designaciones previas no eran definitivas y que el INE siempre ha cumplido con los temas de paridad. De esta manera, dio por definitiva la nueva lista de funcionarios de la junta, en la que habrá 10 mujeres

—incluida ella y la secretaria ejecutiva— y ocho hombres.

TE RECOMENDAMOS: Llama a 4T a dejar atrás fracturas Presidenta pide jugar en un solo bloque en 2027

El Tip: La junta legal quedará integrada por seis mujeres e igual número de hombres, mientras que la junta ampliada estará conformada por 10 mujeres y ocho hombres.

Las modificaciones se dieron después de que las consejeras Carla Humphrey y Rita Bell López, así como por la organización Mujeres en Plural denunciaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el incumplimiento del principio de paridad de género.

Taddei anunció cambios en áreas estratégicas del instituto, entre ellas, la Dirección Ejecutiva de Administración, ahora a cargo de Liliana Díaz de León Zapata, además de nuevos nombramientos femeninos en áreas técnicas y jurídicas.

Al frente de las direcciones ejecutivas quedaron las siguientes personas: en Asuntos Jurídicos, Anahí Silva Tosca; en el Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán; en Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Romero Millán.

En Organización Electoral quedará Roberto Carlos Félix López; en el Servicio Profesional Electoral, Jorge Moreno Troncoso, y en Capacitación Electoral y Educación Cívica, Eduardo Ramírez Salazar. En seis de las coordinaciones y unidades técnicas quedaron al frente mujeres.

“Con estos nombramientos, la JGE queda integrada de manera paritaria, en estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 41 de la Constitución”, declaró.

Taddei aseguró que, por primera vez en la historia del INE, la junta tendrá una integración “plenamente paritaria y del más alto nivel técnico” y destacó la inclusión de perfiles de comunidades indígenas y de la comunidad LGBTTIQ+.