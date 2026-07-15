Morena exige pruebas por señalamientos desde EU

El vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, defendió a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al asegurar que no existe evidencia que sustente los señalamientos en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos, y respondió a las críticas del administrador de la DEA al afirmar que ese país también debe asumir su responsabilidad en el combate al crimen organizado.

El legislador sostuvo que “no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de los señalamientos que se han construido de forma mediática en torno a la gobernadora” y afirmó que hasta ahora “no conocemos una sola acusación de una agencia extranjera o del gobierno de Estados Unidos que nos dé una justificación o explique la razón por la cual se le revocó la visa”.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. ı Foto: Especial.

Ávila Anaya consideró que las declaraciones de Marina del Pilar se enmarcan en las funciones que desempeña como gobernadora de una entidad fronteriza y cuestionó el origen de los señalamientos.

“Habría que preguntarse quién está detrás y por qué se hacen señalamientos sin que exista una prueba contundente” Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en la Cámara de Diputados



Respecto a las declaraciones del administrador de la DEA, el diputado señaló que esa agencia debería informar sobre los cárteles que operan en territorio estadounidense, los bancos que presuntamente lavan dinero y las acciones para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México.

“Cuando se hacen señalamientos y no se reconoce la responsabilidad compartida, no se entiende que el origen del problema también tiene que ver con el consumo que existe en ese país”, afirmó.

Como antecedente, recordó el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al sostener que “se trató de una fabricación”, y aseguró que las críticas actuales responden más al contexto político de Estados Unidos que a la realidad mexicana.

PRI exige investigar a gobernadora de Baja California

Por separado, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó como “gravísimos” los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar, y exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación para esclarecer con quién mantenía comunicación y si existió filtración de información en materia de seguridad.

El legislador sostuvo que el caso no puede minimizarse y afirmó que la mandataria estatal debe rendir cuentas.

“Marina del Pilar debe de ir a la Fiscalía General de la República, se debe abrir una carpeta (...) ¿con quién está teniendo comunicación?, ¿con quién está hablando? No se puede minimizar desde la mañanera; esto es grave” Manuel Añorve Baños, senador del PRI



El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Facebook, @ManuelAnorveBanos

Añorve aseguró que las mesas de seguridad son estratégicas porque en ellas participan el Ejército, la Marina, la FGR, las fiscalías estatales y autoridades de seguridad para definir operativos y estrategias contra la delincuencia organizada.

Por ello, advirtió que una eventual filtración de información tendría consecuencias graves.

MC exige explicaciones a Marina del Pilar

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, exigió a la gobernadora explicar públicamente su situación legal y cualquier relación de colaboración con agencias extranjeras, al tiempo que acusó a Morena de aplicar un “doble rasero” al juzgar casos similares.

Al referirse a la polémica por la llamada entre la mandataria estatal y autoridades estadounidenses, el senador sostuvo que cuando se trata de gobiernos de oposición se habla de “juicio político, destitución, renuncia y traición a la patria”, mientras que en el caso de una gobernadora de Morena “parece que es una omisión menor”.

“Me parece grave, gravísimo, lo que se ha ventilado en el caso de la gobernadora de Baja California. No podemos hacer como que no pasa absolutamente nada” Clemente Castañeda Hoeflich, senador de Movimiento Ciudadano



El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda. ı Foto: Especial

Castañeda Hoeflich sostuvo que la mandataria está obligada a aclarar “no la llamada telefónica, sino la situación legal en la que está” y a informar oficialmente “cualquier tipo de entendimiento o encuentro que tenga con autoridades extranjeras”.

Además, aseguró que “ cada día es más evidente la colusión de los gobiernos de Morena con el crimen organizado ” y consideró que este caso “es un ejemplo más de todo lo que ha venido desnudándose en las últimas semanas”.

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cehr