Vacaciones en México: verifica tu guía turística y viaja con confianza

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, coordinó la difusión del manual de buenas prácticas para los viajeros de la temporada.

Para garantizar una experiencia de viaje segura y enriquecedora durante las vacaciones de verano, la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México hace un llamado a los turistas a identificar y contratar únicamente a guías de turistas acreditados. Esta medida asegura información confiable sobre el vasto patrimonio cultural y natural del país.

La clave para reconocer a un profesional es su credencial oficial, expedida por Sectur. Este documento incluye fotografía, nombre, especialidad, idiomas autorizados, vigencia y un código QR que permite verificar su autenticidad al instante.

Ofrecen información confiable sobre el patrimonio cultural y natural de México

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, enfatizó: “Un Guía de Turistas acreditado brinda información confiable sobre el patrimonio cultural y natural de México y contribuye a que cada experiencia de viaje sea más segura, enriquecedora y de mayor calidad".

Los guías certificados cumplen con la normatividad turística vigente, pasando por un riguroso proceso de formación y capacitación. Completan diplomados con cientos de horas teóricas y prácticas, asegurando una preparación exhaustiva en historia, cultura, geografía y atención al visitante. Además, cumplen con actualizaciones periódicas para refrendar su certificación, garantizando un servicio profesional y responsable.

Una vez acreditados, los guías son inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Esto proporciona a los visitantes la certeza de estar contratando a un prestador de servicios debidamente reconocido y regulado por las autoridades mexicanas. El código QR en la credencial facilita corroborar la autenticidad y el registro del guía.

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Invitamos a identificar a las y los Guías de Turistas acreditados durante estas vacaciones de verano. ☀️🌊



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que las y los Guías de Turistas acreditados ofrecen información confiable sobre el patrimonio… pic.twitter.com/xnPf8munV7 — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 15, 2026

La secretaria Rodríguez Zamora reiteró: “Elegir a un Guía de Turistas acreditado significa contar con el acompañamiento de una persona que recibió capacitación especializada, acreditó sus conocimientos y puede comprobar su preparación mediante una credencial oficial".

Por ello, antes de contratar cualquier servicio turístico, se recomienda a los visitantes solicitar la credencial oficial del guía, verificar su vigencia y escanear el código QR. Esta acción contribuye a la profesionalización del sector turístico y asegura una mejor experiencia.

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JVR