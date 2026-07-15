Vacaciones en México: verifica tu guía turística y viaja con confianza

Para garantizar una experiencia de viaje segura y enriquecedora durante las vacaciones de verano, la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México hace un llamado a los turistas a identificar y contratar únicamente a guías de turistas acreditados. Esta medida asegura información confiable sobre el vasto patrimonio cultural y natural del país.
La clave para reconocer a un profesional es su credencial oficial, expedida por Sectur. Este documento incluye fotografía, nombre, especialidad, idiomas autorizados, vigencia y un código QR que permite verificar su autenticidad al instante.
Ofrecen información confiable sobre el patrimonio cultural y natural de México
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, enfatizó: “Un Guía de Turistas acreditado brinda información confiable sobre el patrimonio cultural y natural de México y contribuye a que cada experiencia de viaje sea más segura, enriquecedora y de mayor calidad".
Los guías certificados cumplen con la normatividad turística vigente, pasando por un riguroso proceso de formación y capacitación. Completan diplomados con cientos de horas teóricas y prácticas, asegurando una preparación exhaustiva en historia, cultura, geografía y atención al visitante. Además, cumplen con actualizaciones periódicas para refrendar su certificación, garantizando un servicio profesional y responsable.
Una vez acreditados, los guías son inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT). Esto proporciona a los visitantes la certeza de estar contratando a un prestador de servicios debidamente reconocido y regulado por las autoridades mexicanas. El código QR en la credencial facilita corroborar la autenticidad y el registro del guía.
La secretaria Rodríguez Zamora reiteró: “Elegir a un Guía de Turistas acreditado significa contar con el acompañamiento de una persona que recibió capacitación especializada, acreditó sus conocimientos y puede comprobar su preparación mediante una credencial oficial".
Por ello, antes de contratar cualquier servicio turístico, se recomienda a los visitantes solicitar la credencial oficial del guía, verificar su vigencia y escanear el código QR. Esta acción contribuye a la profesionalización del sector turístico y asegura una mejor experiencia.
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JVR