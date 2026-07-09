Meteorológico advierte fenómeno de El Niño ‘super fuerte’ para este año… y luego sequía y calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este año se espera que el fenómeno de El Niño alcance una categoría de “super fuerte”, lo que ocasionará una temporada de lluvias altamente copiosa y que se extenderá por un periodo largo hasta inicios del siguiente año, para el cual además se prevé que, posteriormente, se registren temperaturas muy elevadas que ocasionarán ondas de calor y mayores condiciones de incendios forestales.

Durante la conferencia presidencial, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que este fenómeno natural es cíclico y se registra entre cada dos y siete años y en la historia reciente del país se han registrado en al menos cuatro ocasiones y se prevé que para el periodo de 2026-2027 se repita.

Esto se debe a que la temperatura en la superficie del mar ha comenzado a incrementarse, lo cual propicia el desarrollo del fenómeno. Hasta ahora, el máximo absoluto observado era de 29.4 grados, en noviembre de 2015, pero ya se comienza a observar 29.2 grados hasta junio de 2026.

El pronóstico para este año apunta a que el pico de la temporada será entre septiembre y octubre y será largo, pues sus remanentes se observarán hasta entrado el 2027.

“Vamos a estar hablando mucho de El Niño durante todo este tiempo. Ahora, si lo ve en términos de probabilidad, podemos ver que ya todos los trimestres prácticamente están entre el 97 y el 100 por ciento de probabilidad de que se establece, es decir, es casi inminente y lo que hay que ver es que justo para el trimestre de noviembre, diciembre y enero vemos que esta línea en color rojo nos indica que ya hay un 63 por ciento de probabilidad de que sea un Niño muy fuerte”, declaró.

Especificó que el aumento de la temperatura en el océano Pacífico representa un “combustible” para la formación de ciclones tropicales, es decir, que de ese lado habrá más huracanes, lo cual, aseguró, no significa que todos vayan a llegar al territorio mexicano.

“Si estamos considerando que las temperaturas del océano Pacífico van a ser mucho más cálidas, esto es combustible para los ciclones tropicales y por eso es que estamos pronosticando o hay una correlación directa entre la cantidad de ciclones tropicales que hay en el Pacífico. Si está más cálido, vamos a tener más huracanes en el Océano Pacífico, pero esto ocasiona que los vientos del Caribe sean muy intensos y por eso la cantidad de ciclones tropicales aquí baja. Entonces, vamos a ver que va a estar mucho más activo el Pacífico, al menos es el pronóstico”, dijo.

Recordó que el pronóstico para este año es de 18 y 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, únicamente llevamos cuatro y en el Atlántico entre 11 y 15, de los que hasta ahora se ha registrado uno.

“Ahora, no quiere decir que todos estos ciclones van a entrar al país. Simplemente vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen”, dijo.

Para la temporada invernal se esperan condiciones húmedas en el norte del país, lo que traerá más frentes fríos y tormentas invernales.

Ya entrados en el siguiente año, lo que se espera es que entre mayo y octubre, es decir el verano, haya condiciones de sequía, temperaturas elevadas, ya que las lluvias se registrarán por debajo del promedio.

“El siguiente año podríamos tener temperaturas más altas en la primavera. Entonces, seguramente podíamos ver más ondas de calor, que si hay más ondas de calor se relaciona con más incendios forestales y con problemas en la calidad del aire en las ciudades. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque la primavera del próximo año podría ser muy calurosa”, dijo.

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