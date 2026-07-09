CSP destaca que con planta rehabilitada por Senasica en Chiapas se producirán moscas estériles para control de gusano barrenador

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó la mañana de este jueves que con la planta rehabilitada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en Chiapas, se producirán moscas estériles para control del gusano barrenador.

A pregunta de La Razón en la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la planta fue rehabilitada con recursos aportados por los gobiernos de Estados Unidos y México.

“Hay gente muy especializada en Senasica encargada de este proceso”, destaca Presidenta a pregunta de La Razón

En tres semanas, agregó, la planta tendrá lista la carga de moscas estériles con las que empezará la nueva táctica para combatir la plaga de gusano barrenador que llegó al país hace 19 meses.

La mandataria recordó que la tecnología que se utiliza no es nueva, ya que fue la implementada hace 40 años, y partirá de la planta ubicada en el municipio de Metapa de Domínguez, la cual ya existía, pero con una inversión conjunta con el gobierno de la unión americana, se rehabilitó para reproducir por millares a este insector, pero estéril.

“Lo que tienen es un nuevo esquema para la producción de esta especie, de esta mosca o de esta variedad, no sé exactamente cuál sea el nombre biológico. Hay una planta en Chiapas que fue construida, que existía hace tiempo, se desmanteló y ahora fue reabilitada con recursos del gobierno de Estados Unidos y con recursos del gobierno de México. Esta planta produce moscas estériles, de tal manera que al liberarse, disminuyen la reproducción de la larva, que es la que genera este gusano barrenador”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, refutó que la planta haya dejado de funcionar por falta de recursos durante el sexenio pasado, sino porque dejó de operar debido a que la anterior plaga se combatió y no estuvo presente durante varios años.

“Esa planta dejó de funcionar porque se había erradicado durante mucho tiempo el gusano barrenador. Había dejado de existir en Centroamérica y en América del Norte durante mucho tiempo. Entonces, desde hace realmente décadas había dejado de operar esa planta. La tecnología existía, pero como ya no era necesario, se dejó de producir en México la mosca estéril que combate el gusano barrenador”, comentó.

Recordó que la plaga reapareció en Panamá y comenzó a subir por el continente americano hasta que llegó a México.

La mandataria comentó que el plan es producir las moscas y llevarlas a Tamaulipas, para comenzar su propagación desde el norte hacia el sur del país.

“Se lleva a Tamaulipas y en Tamaulipas va a empezar la dispersión. Entonces, tarda como tres semanas, si mal no recuerdo, en que ya podamos tener esta mosca estéril para poder trasladarla a Tamaulipas y empezar a distribuirla. Esto es lo que marcará de manera definitiva de nuevo la erradicación del gusano barrenador. Ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo”, comentó.

Aunque dijo que no es posible afirmar desde ahora que se conseguirá evitar que las cinco entidades que permanecen libres de la plaga se mantengan así, subrayó que se hace todo lo posible para contener la propagación.

“No se puede decir con exactitud, pero estamos haciendo todo todo lo que tenemos que hacer para evitar que haya contaminación mayor… Se tardó unaño en tener lista la planta, normalmente hubiera sido 2 años y se trabajó muy rápido para poderla tener lista y hay gente muy especializada en Senasica que está a cargo de este proceso”, dijo.

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