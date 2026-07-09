Sheinbaum pide a FGR explicar entrega a EU de piloto que sacó a ‘El Mayo’ Zambada del país

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República rendir una explicación sobre por qué se extraditó a Estados Unidos al piloto que operó la aeronave en la que el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue extraído de México sin aviso alguno al gobierno mexicano.

En la conferencia ofrecida por la FGR este miércoles se expuso que el piloto fue detenido en México, al encontrarse que mantuvo prácticas criminales dentro del mismo, y después fue entregado al gobierno de la unión americana.

Consultada en su conferencia sobre por qué se extraditó al hombre, cuando pudo representar una pieza clave para que México tuviera algo de la información que Estados Unidos no le ha transparentado, la mandataria comentó que la Fiscalía es quien debe dar a conocer la explicación.

“La Fiscalía explicó ayer y ellos tienen que seguir dando esta información… La Fiscalía ayer lo informó y la fiscalía tendría que plantearlo y le pido al canciller pues que revise el caso para que podamos dar más información”, dijo.

La mandataria también comentó que no tiene claridad sobre si la entrega del piloto ocurrió durante el periodo de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR o es una acción de la actual administración de Ernestina Godoy, contexto en el cual también pidió a dicha instancia brindar una explicación.

“No tengo esa información yo. La fiscalía ayer la reportó. A ver si la fiscal puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mencionó que, según la información con la que él cuenta, esto se supo hasta después de la entrega del piloto, pero finalmente también es la FGR la que debe aclararlo.

“Lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar”, dijo.

Respecto a la réplica del exembajador estadounidense Ken Salazar, a quien señala de haber mentido por negar que Estados Unidos haya intervenido en territorio mexicano lo cual ayer él negó de nueva cuenta, Sheinbaum Pardo insistió en que existe una contradicción, luego de que el FBI donó a un museo la aeronave en la que se sacó a ‘El Mayo’ de México.

En una publicación en redes sociales, el exrepresentante diplomático sostuvo que dijo la verdad porque el avión y el operativo llevado a cabo en 2024 no estuvieron a cargo del gobierno, que entonces estaba a cargo del expresidente Joe Biden.

La mandataria respondió: “Y lo que no explica es cómo es que el propio FBI presente el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción; el ex-embajador dice lo mismo que dijo hace 2 años. El problema es que recientemente se presente el avión como un operativo del FBI en una feria. Además de un reportaje que sale en un periódico, pero el problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la fiscalía hay falta la verdad por parte del exembajador”.

Dado este escenario, reiteró que lo ocurrido representa una violación a la soberanía, ya que el hecho de que se tratara de la captura de un criminal no justifica que se haya intervenido en territorio ajeno.

Al respecto, el canciller Velasco criticó la inconsistencia en las posturas que opositores al gobierno expresan para cuestionar el reclamo del gobierno mexicano, cuando en el pasado no lo hicieron frente a la misma exigencia que la administración federal hizo respecto al médico Humberto Álvarez Machaín, señalado como corresponsable de la tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, y que también fue extraido del país.

“El doctor Álvarez Machaín después es secuestrado en territorio nacional, es llevado a Estados Unidos para ser juzgado… El gobierno de aquel entonces hace toda una defensa del doctor Álvarez Machain hace una defensa ilegal del doctor Álvarez Machaín, hace una defensa diplomática del doctor Álvarez Machaín. El gobierno del PRI. Y los que ahora acusan y dicen: ‘Ah, es que ustedes están defendiendo a un narcotraficante’, son los mismos que en aquel entonces defendieron al doctor Álvarez Machaín”, criticó.

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LMCT