‘No ha habido pruebas’ de señalamientos contra Rubén Rocha Moya: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que “no ha habido pruebas” en contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas señaladas por Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que la investigación comenzó a partir de la solicitud de detención provisional con fines de extradición, e indicó que el punto de partida son los hechos descritos por Washington, aunque éstos todavía deben cumplir con el estándar probatorio que exige el derecho mexicano.

Señaló que, hasta ahora, “no ha habido pruebas” de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve acusados, aunque la investigación sigue abierta y la institución continúa con la recopilación de datos.

“Lo que estamos haciendo es partiendo de los señalamientos, que fue lo que detonó el inicio de la carpeta de investigación de consignados en la solicitud de detención provisional con fines de extradición, lo que solicitó Estados Unidos, o lo que señaló el gobierno de Estados Unidos”, comentó, al recordar que la FGR citó a las 10 personas mencionadas en el requerimiento.

FGR no investiga delitos financieros

Por otra parte, la FGR cerró la puerta, por ahora, a una investigación financiera en contra de Rocha Moya. La fiscal Ernestina Godoy Ramos aclaró que la investigación no abarca lavado de dinero, manejo de cuentas bancarias, bienes ni redes familiares, pues sólo se limita a los delitos por los que Estados Unidos solicitó detenciones provisionales con fines de extradición .

“Por otro lado, la investigación que se sigue contra las 10 personas son únicamente de los delitos que fueron señalados por Estados Unidos. No más delitos”, afirmó en conferencia de prensa.

Ernestina Godoy explicó que México recibió una petición de detención provisional con fines de extradición como “medida urgente” para el gobernador con licencia y los otros nueve señalados. La fiscal general indicó que la FGR solicitó a Washington explicar por qué considera urgente esa captura y mantiene el trámite bajo la Ley de Extradición.

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cehr