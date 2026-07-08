Arranca la disputa en Morena por la presidencia del Senado: Noroña busca reelección

En la imagen, el Pleno del Senado de la República.

A menos de dos meses del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en la bancada de Morena comenzó la competencia por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, cargo que será renovado el 1 de septiembre para el año legislativo 2026-2027.

Al ser Morena el grupo parlamentario con mayor representación en la Cámara alta, será esa bancada la que defina a la persona que propondrá para presidir la Mesa Directiva.

La designación deberá ser ratificada por el Pleno del Senado de la República mediante votación, como establece la Ley Orgánica del Congreso General.

¿Quiénes se perfilan para la presidencia del Senado?

Entre los nombres que ya comenzaron a mencionarse para encabezar la Cámara alta figuran los senadores Higinio Martínez Miranda, Oscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Gerardo Fernández Noroña, quien estaría buscando ser reelecto luego de haber ocupado el cargo durante el primer año de trabajos.

Hasta ahora, quienes han expresado públicamente su interés son Higinio Martínez y Oscar Cantón, quien confirmó que un grupo de legisladores impulsa su candidatura para presidir la Mesa Directiva y agradeció ese respaldo.

“Yo sí he expresado mi gratitud hacia un grupo de senadoras y de senadores que me han convocado para que podamos presidir la Mesa Directiva , pues como le toca a un hombre ahora, pero eso es algo que vamos a decidir entre todos”, declaró.

El Óscar Cantón Zetina, senador de Morena. ı Foto: Captura de Pantalla

Por su parte, Higinio Martínez dijo coincidir con el interés expresado por Cantón Zetina y reiteró que también aspira a encabezar el Senado, aunque subrayó que la decisión corresponderá primero al grupo parlamentario.

“Coincido con él. A mí también me gustaría presidir la Mesa Directiva del Senado , pero al final esto lo vamos a tener que dirimir primero en el grupo parlamentario y, por supuesto, yo creo como vicecoordinador que debe escucharse y revisarse el planteamiento de todos los aspirantes”, afirmó.

Higinio Martínez, senador de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

Actual presidencia del Senado termina el 31 de agosto

La renovación de la Mesa Directiva ocurrirá una vez que concluya el periodo de Laura Itzel Castillo Juárez al frente de la presidencia del Senado, el próximo 31 de agosto. Posteriormente, la legisladora se integrará al gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como secretaria de las Mujeres.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr