‘A los que se destapan les da pulmonía’: Mier enfría carrera por la Mesa Directiva del Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, advirtió que la definición de la próxima presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta no será producto de adelantamientos ni de aspiraciones personales, sino de acuerdos y consensos dentro de Morena y con sus aliados legislativos.

Ante los cuestionamientos sobre las versiones de senadores que buscan encabezar el Senado para el próximo periodo ordinario de sesiones, Mier Velazco reconoció que es natural que existan aspiraciones, pero llamó a esperar los tiempos establecidos para la decisión.

“La presidenta de la Mesa Directiva es Laura Itzel Castillo; seguramente el proceso, cuando tengamos la plenaria del grupo parlamentario, construiremos los consensos”, señaló.

🔴“Los que se destapan luego les da pulmonía”: el líder de la Jucopo en el Senado, Ignacio Mier, reiteró que será hasta agosto cuando se decida quién estará al frente de la Mesa Directiva.



“Los tiempos están establecidos con precisión”, añade y descarta que Gerardo Fernández… — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

El coordinador morenista consideró legítimo que legisladoras y legisladores manifiesten su interés por ocupar el cargo, aunque lanzó una advertencia a quienes se adelantan en la contienda interna.

“Eso no quiere decir que no puedan expresar abiertamente quienes aspiran, pues lo que hace un político es política, un senador aspira a ser presidente y yo creo que eso lo debo de respetar. Sería verdaderamente ingenuo no pensar que tienen aspiraciones”, afirmó.

Sin embargo, agregó: “A los que se destapan luego les da pulmonía”.

Sobre la posibilidad de que el senador Gerardo Fernández Noroña repita como presidente de la Mesa Directiva, Ignacio Mier descartó que exista una decisión tomada y subrayó que Morena deberá construir acuerdos tanto al interior de su bancada como con sus aliados.

“No, yo creo que somos, es un grupo de 67 por parte del Grupo Parlamentario de Morena, también tenemos que buscar el consenso, el acuerdo con nuestros aliados”, explicó.

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MSL