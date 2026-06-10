Mier apoya que se ejerza uso legítimo de la fuerza

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier, afirmó que el Estado mexicano puede ejercer el uso legítimo de la fuerza pública para garantizar el libre tránsito de la población y el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol 2026, ante la posibilidad de que la CNTE mantenga su plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino y continúe con sus movilizaciones durante la inauguración del torneo.

El senador señaló que cualquier actuación de las autoridades deberá apegarse a los protocolos establecidos para el uso de la fuerza y respetar los derechos de la ciudadanía y de los manifestantes.

Al ser cuestionado sobre en qué circunstancias podría configurarse un acto de represión en una manifestación, el legislador afirmó que ocurriría únicamente cuando existan provocaciones, violencia o actuaciones fuera de los lineamientos establecidos para las corporaciones de seguridad.

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El Tip: La CNTE reiteró que los ofrecimientos del Gobierno federal son insuficientes para atender sus demandas.

“Pues en la provocación donde aparecen signos de violencia y una actitud desmedida, fuera de los protocolos que garanticen la integridad de las personas, sería una represión, pero mientras esté dentro de los protocolos, no se puede considerar, sino garantizar, el libre tránsito de las personas y las actividades del resto de los ciudadanos”, dijo.

En torno a sí contener una marcha o retirar a manifestantes podría considerarse un acto represivo, insistió en que la diferencia radica en el apego a los protocolos de actuación y en la protección de los derechos de manifestantes y ciudadanos.

Respecto a si el Estado está en condiciones de emplear la fuerza para impedir un eventual boicot al Mundial, respondió: “Le repito, siempre y cuando no caiga más allá de lo que establece el protocolo del uso de la fuerza”. Subrayó que el objetivo de las autoridades debe ser “garantizar el libre tránsito y el evento”.

Atribuyó a intereses y a agentes externos las movilizaciones que realizan la CNTE y otras organizaciones, como colectivos de madres buscadoras, transportistas y pensionados, las cuales buscan afectar la imagen del país en el evento internacional.