FGR investiga posible intervención del FBI en traslado y captura de ‘El Mayo’ Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada en un boceto judicial en un tribunal federal del distrito de Brooklyn, Nueva York, el 13 de septiembre de 2024.

La Fiscalía General de la República (FGR) considera abrir una nueva línea de investigación por la posible participación de autoridades de Estados Unidos en la captura, traslado y encubrimiento de Ismael “El Mayo” Zambada, tras información reciente atribuida al FBI.

En conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que desde el 25 de julio de 2024, cuando fue capturado el exlíder del Cártel de Sinaloa, la FGR ha iniciado siete carpetas de investigación relacionadas con el caso.

Entre ellas, destacó el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda; el secuestro de “El Mayo” Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y actos contra la procuración de justicia por alteración de escena y negligencias ministeriales del fuero común.

Luego de que el periodista Luis Chaparro dio a conocer, a través de Pie de Nota, la presunta participación del FBI en la captura del narcotraficante, Ernestina Godoy planteó “una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense”.

"El Mayo" Zambada fue trasladado y detenido por autoridades estadounidenses a las afueras de El Paso, Texas. ı Foto: RRSS

FGR expone acciones por el caso de “El Mayo”

El el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que agentes de su país no participaron en la detención.

De acuerdo con Ernestina Godoy, sobre el caso se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales, además de solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de “El Mayo” Zambada, lo que derivó en tres causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, señaló que el 14 de agosto de 2024 México envió una solicitud formal de asistencia jurídica a Estados Unidos con 11 datos específicos. El Departamento de Justicia respondió seis y dejó cinco sin solventar.

A la fecha, la FGR ha enviado 16 oficios recordatorios al Departamento de Justicia para insistir en la entrega faltante.

Sobre la aeronave en la que secuestraron a “El Mayo” Zambada, la fiscal indicó que personal de la FGR acudió en agosto de 2024 a oficinas del FBI en El Paso, Texas, y después al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Al respectó, refirió que las autoridades estadounidenses no permitieron las acciones pertinentes ni proporcionaron datos requeridos para aclarar los hechos ; tampoco autorizaron fotografías.

También afirmó que autoridades norteamericanas han entregado referencias falsas o imprecisas sobre la identificación del avión. La fiscal añadió que la aeronave presenta medios alterados y que la pista de salida no contaba con autorización para operar.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, en conferencia de prensa el 8 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Ernestina Godoy rechaza protección a “El Mayo”

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano entregó el audio del momento en que el piloto solicitó a la torre de Ciudad Juárez, Chihuahua, un código transponder para ingresar a Estados Unidos. La FGR indicó que peritajes de voz permitieron identificar a esa persona, pero esta ya había sido entregada nuevamente en custodia a Estados Unidos.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, explicó que el expediente registra la deportación del piloto, su posterior detención por portación de arma y su entrega al gobierno estadounidense con base en la Ley de Seguridad Nacional.

Ernestina Godoy rechazó que la FGR proteja a “El Mayo” Zambada, quien tiene órdenes de aprehensión vigentes en México por las que se ha solicitado a Estados Unidos su extradición. Al respecto, precisó que en México cuenta con 32 investigaciones.

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