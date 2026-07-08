Bajan a pasajeros ebrios de un vuelo en el AICM y causan destrozos; los remiten ante un juez cívico

Bajan a pasajeros ebrios de un vuelo en el AICM y causan destrozos.

Un vuelo de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) terminó con destrozos cuando bajaron de la aeronave a un par de pasajeros que se encontraban en presunto estado de ebriedad.

La familia de los sujetos involucrados también bajó de la aeronave, pero terminaron golpeando al personal de atención a clientes en las salas de última espera de la Terminal 2.

Todo lo anterior, quedó grabado en un video que se hizo viral en las redes sociales. Lee todos los detalles a continuación.

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Así ocurrió el altercado en el AICM

En la grabación, se ve cómo un grupo de personas se involucran un forcejeo cerca de los mostradores de atención.

Varios postes de las filas de espera terminan derribados en el suelo. Además, un sujeto comienza a lanzar los teléfonos que se encontraban en el mostrador.

El personal que se encontraba en la zona busca resguardo ante la violencia con la que los sujetos arremeten contra el personal.

En los últimos segundos, uno de los agresores sale corriendo por los pasillos de la sala de espera mientras es perseguido por elementos de seguridad del aeropuerto.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa que originó la violencia en el vuelo de Aeroméxico. Sin embargo, algunas personas fueron presentadas ante el juez cívico.

🔵AICM aclara riña en la Terminal 2.



El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que, tras la difusión de un video en redes sociales donde se observa a varias personas agrediéndose en la sala de última espera de la Terminal 2, se solicitó la intervención de la… pic.twitter.com/YNMlBgHkjO — Azucena Uresti (@azucenau) July 8, 2026

Pasajeros remitidos ante la autoridad

El AICM informó que las autoridades presentaron ante un juzgado cívico a las personas que participaron en la agresión física dentro de la Terminal 2.

“Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados. Lo anterior con el fin de preservar el orden y evitar afectaciones mayores a otros usuarios e instalaciones”, señaló el AICM en la red social X.

#AICMinforma:



Con relación a la información que circula en redes sociales donde se observa a diversas personas agrediéndose en las salas de última espera de la terminal 2 de este aeropuerto, se informa:



Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) July 8, 2026

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JVR