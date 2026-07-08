ISSSTE Acapulco opera cataratas a 99 adultos mayores en Guerrero

Médicos especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de la zona costera coordinaron las intervenciones para abatir el rezago en oftalmología.

Noventa y nueve adultos mayores de Guerrero recuperan su visión gracias a la cuarta Jornada Quirúrgica de cataratas organizada por el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta iniciativa devuelve autonomía y mejora la calidad de vida de los derechohabientes en la región.

Durante dos días, el 2 y 3 de julio, el HRAE Acapulco atendió a 61 mujeres y 38 hombres, con edades entre 57 y 88 años, provenientes de diversos municipios de Guerrero. Todos fueron dados de alta en óptimas condiciones de salud y sin complicaciones médicas, lo que demuestra la efectividad y seguridad del procedimiento.

Iván Leyva Yori, coordinador de enlace hospitalario del HRAE Acapulco, destacó el impacto directo de estas cirugías en la población. “El beneficio para los pacientes, sobre todo adultos mayores, es que recuperan la visión. Muchos de ellos, por su problema de catarata, empiezan a perder la vista. Para ellos es muy importante que puedan ver, que puedan valerse por sí solos”, afirmó.

La mejora visual no solo significa ver mejor, sino también recuperar la movilidad y la capacidad de realizar actividades diarias de forma independiente. Esto reduce la dependencia de terceros y fomenta una vida más activa y plena para los beneficiados, impactando positivamente en su bienestar general.

Melody Loeza Flores, encargada del quirófano ambulatorio y de urgencias del HRAE Acapulco, subrayó el papel fundamental del personal de enfermería en estas jornadas. “Interactuar con ellos para que tengan confianza” es esencial, ya que son el primer contacto y ayudan a disipar el miedo y el estrés que los pacientes pueden sentir antes de una operación.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, mantiene la estrategia de descentralizar los servicios médicos de alta especialidad en el país. ı Foto: Especial.

Jaime César Galeana Escudero, derechohabiente de Acapulco y uno de los beneficiados, compartió su experiencia positiva. “Padezco de cataratas en ambos ojos, vine a consultas desde un inicio para ver si era posible llevarme a cabo una cirugía, me iban a trasladar, pero surgió el programa, y rápidamente me atendieron. La atención es excelente en el ISSSTE“, expresó, valorando la cercanía del servicio.

Estas jornadas quirúrgicas son parte de la estrategia del ISSSTE, bajo la dirección general de Martí Batres Guadarrama, para fortalecer la atención médica y resolver padecimientos de sus derechohabientes en todo el país, acercando servicios especializados a quienes más los necesitan.

La iniciativa se enmarca en el plan nacional de salud que ha definido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, buscando garantizar el acceso a servicios de salud de alta especialidad y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

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JVR