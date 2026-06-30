ISSSTE invierte 298 mdp en camas y quirófanos modernos para México.

El ISSSTE invierte 298 millones de pesos para modernizar su infraestructura médica en México. Esta inversión se traduce en 2,275 camas eléctricas nuevas y la renovación de tres quirófanos de alta tecnología, beneficiando a 33 unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel en diversas entidades del país.

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, anunció estos avances en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Detalló que 205 millones de pesos se destinaron a las camas, de las cuales 1,075 ya están instaladas, un avance del 47 por ciento.

Nuevas camas se distribuyen en hospitales regionales

Las nuevas camas se distribuyen en hospitales regionales, de alta especialidad y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” en CDMX, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Morelos, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Oaxaca y Nuevo León. También benefician a hospitales generales y clínicas en San Luis Potosí, Jalisco, Chiapas, Sonora, Campeche, Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo.

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Las camas incorporan tecnología avanzada para seguridad y comodidad del paciente: son impermeables, antibacteriales y retardantes al fuego. Cuentan con controles internos, barandales ergonómicos y una palanca de RCP manual. “Se adaptan a las necesidades del paciente, con ganchos para equipos y un pedal para moverlas con facilidad“, destacó Batres Guadarrama.

Un ejemplo claro es el Hospital Regional de Alta Especialidad “Elvia Carrillo Puerto” de Yucatán, donde las 103 camas manuales fueron reemplazadas por modelos eléctricos, mejorando significativamente la atención.

En Monterrey, Nuevo León, 93 millones de pesos se destinaron a la reconstrucción de tres quirófanos en la Clínica Hospital “Constitución”. Estos espacios ahora operan con 85 equipos de última generación, como mesas y lámparas quirúrgicas, equipos de anestesia, monitores de signos vitales y unidades de electrocirugía avanzada.

Los nuevos sistemas de descanso clínico incorporan avanzados materiales antibacteriales y retardantes al fuego para salvaguardar a los internados. ı Foto: Especial.

Una característica distintiva son los paneles gráficos con paisajes como estepas o cascadas. “El objetivo es darle tanto al paciente como al equipo quirúrgico un ambiente diferente“, compartió el director, buscando reducir el estrés en el entorno hospitalario.

Esta inversión del ISSSTE reafirma su compromiso con la mejora continua de la infraestructura médica. La modernización de camas y quirófanos es un paso fundamental para garantizar servicios de salud dignos y de calidad a millones de derechohabientes en México.

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JVR