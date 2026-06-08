Plantea ISSSTE creación de aseguradora pública para favorecer pensiones más justas para los maestros

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que se propuso a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la creación de una aseguradora pública, con fin social y no de lucro, que administre las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales.

Durante su participación en la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que se trata de una alternativa que se articularía con PENSIONISSSTE, la única Afore pública del país, y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Batres Guadarrama señaló que la propuesta busca fortalecer la protección de los trabajadores y contribuir a que el magisterio acceda a pensiones más justas.

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“Todas las aseguradoras que acompañan el proceso con las Afores son privadas y el trabajador muchas veces escoge una Afore privada porque se acompaña con una aseguradora privada de la misma empresa”, remarcó.

Lo que planteamos es que pueda haber una aseguradora pública para que el trabajador pueda elegir la Afore pública y la aseguradora pública, para que la Afore pública tenga su ahorro y la aseguradora pública al final, cuando se retira, le administre su pensión y se la pague mes con mes Martí Batres



El titular del ISSSTE indicó que la creación de una aseguradora pública contribuiría a simplificar los procesos relacionados con la pensión y a fortalecer la incorporación de las y los trabajadores a PENSIONISSSTE, al reducir los costos de administración de sus recursos pensionarios.

Martí Batres presenta plan en la Mañanera del 8 de junio ı Foto: Especial

“La aseguradora pública facilita procesos para que la administración de recursos tenga un fin social y no de lucro. Así como PENSIONISSSTE no tiene un fin de lucro, incluso puede beneficiar a los que ahorran menos, la aseguradora pública tampoco tendría un fin de lucro y, por lo tanto, representaría menos costos para el trabajador”, explicó.

Durante su intervención, Batres Guadarrama afirmó que la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón, eliminó el régimen solidario intergeneracional y dio paso al sistema de Afores, mediante el cual cada trabajador se convirtió en responsable de su propio ahorro para el retiro.

“Con ese ahorro hubo rendimientos para utilidades privadas, lo cual ha generado una protesta y una crítica del magisterio. Todo ello generó una expectativa negativa de precarización de las pensiones... Otra de las consecuencias es que se descapitalizó al Estado”, comentó.

Asimismo, destacó las ventajas de PENSIONISSSTE, al señalar que es la única Afore 100 por ciento pública y que cuenta con la comisión más baja del mercado, de 0.52 por ciento. Añadió que también tiene un beneficio enfocado en brindar mayor rendimiento a quienes registran menores niveles de ahorro, mediante un esquema de repartición de utilidades entre los trabajadores inscritos.

En materia de salud y vivienda, el director general del ISSSTE informó que, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se realizan acciones en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, entre ellas la contratación de especialistas, la incorporación de nuevas camas hospitalarias, la adquisición de equipamiento de alta especialidad, la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco y la construcción del HRAE en Oaxaca.

Batres destaca los apoyos de la vivienda FOVISSSTE

Respecto a los apoyos para vivienda, señaló que a través del FOVISSSTE se han entregado 22 mil 800 condonaciones de deudas problemáticas o impagables, que representan un monto de 4 mil 300 millones de pesos.

“En el caso de FOVISSSTE se han entregado 22 mil 800 condonaciones de deudas problemáticas o impagables, lo cual constituye un monto de 4 mil 300 millones de pesos. En términos de préstamos se han otorgado en estas cinco entidades federativas 49 mil 558 préstamos, que constituyen 4 mil 400 millones de pesos. Además se van a incorporar 69 equipos de alta tecnología y... el monto de la inversión en obras por nuevas unidades u obras de ampliación de unidades de salud representarán 9 mil 500 millones de pesos”, dijo.

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