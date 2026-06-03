Gobierno ofrece a la CNTE dos rutas para revisar ISSSTE y sustituir la USICAMM.

Una revisión a la Ley del ISSSTE de 2007 y una ruta con fechas para avanzar en la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) quedaron como las dos propuestas que el Gobierno federal ofreció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para mantener abierto el diálogo, tras una nueva mesa en Bucareli encabezada por Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que el encuentro contó con la participación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres. La reunión formó parte del diálogo con la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

La funcionaria federal aseguró que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue revisar cada planteamiento del magisterio antes de emitir una respuesta. “Que ninguna demanda sea ignorada, que sean analizados todos los planteamientos antes de ser descartados y que ninguna propuesta sea minimizada”, dijo.

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En Bucareli, la Secretaría de Gobernación reiteró que la mesa quedó abierta para que los representantes de la Coordinadora regresen cuando lo decidan. Rodríguez afirmó que el mecanismo tiene carácter permanente y forma parte del mandato presidencial para buscar acuerdos con el movimiento magisterial.

En conferencia de prensa informamos los planteamientos que hicimos a la #CNTE y las propuestas para atender sus principales demandas. Reiteramos el llamado a mantener el diálogo y a ejercer el derecho a la libre manifestación de manera pacífica. 🇲🇽 @Claudiashein @mario_delgado… pic.twitter.com/axF3stSqyu — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 3, 2026

Gobierno fija calendario para desaparecer la USICAMM

Para la demanda sobre la USICAMM, Mario Delgado presentó una ruta de trabajo que prevé instalar una mesa plural el próximo 15 de junio para elaborar una propuesta de iniciativa de reforma.

La propuesta, fechada el 3 de junio de 2026 y firmada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Mario Delgado Carrillo, retoma el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de sustituir el modelo actual por un esquema distinto de ingreso, promoción y reconocimiento docente.

De acuerdo con el documento, el nuevo mecanismo deberá garantizar transparencia, derechos laborales y erradicación de la corrupción. El planteamiento forma parte del punto 27 de los 100 compromisos del segundo piso de la Cuarta Transformación, donde Sheinbaum incluyó la desaparición de la USICAMM.

La ruta contempla un diagnóstico de la situación actual entre el 16 de junio y el 20 de julio. La revisión incluye el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3 y 123 apartado B de la Constitución, derechos laborales, mecanismos de promoción, ingreso y ascenso, escalafón, promoción horizontal, leyes estatales, transparencia, bilateralidad y formación continua.

Posteriormente, del 21 de julio al 17 de agosto, el Gobierno federal plantea elaborar el proyecto de iniciativa de reforma. El cronograma también prevé una consulta democrática al magisterio del 18 al 31 de agosto antes de llevar la propuesta al Poder Legislativo. La iniciativa sería presentada ante el Congreso de la Unión el próximo 14 de septiembre.

Mario Delgado planteó que la nueva legislación pueda aprobarse antes de que concluya el año y entre en vigor a partir de 2027. La desaparición de la USICAMM figura entre las principales exigencias de la CNTE en las negociaciones con el Gobierno federal.

#TuSecretarioInforma📢🗞| Esta es la propuesta que le hicimos hoy a las y los representantes de la #CNTE para lograr la reforma a la USICAMM en este mismo año. pic.twitter.com/ZqP40J7MZF — Mario Delgado (@mario_delgado) June 3, 2026

Marcelino Rodarte, Pedro Hernández Morales y Filberto Frausto Orozco, secretarios generales de diversas secciones de la CNTE, firmaron de enterados la primera hoja del documento difundido por la Secretaría de Educación Pública, junto con otras dos rúbricas sin identificación visible.

Mantiene abierta revisión a la Ley del ISSSTE

Al abordar la Ley del ISSSTE de 2007, Rodríguez señaló que el Ejecutivo mantiene abierta la revisión del sistema de pensiones, los procesos laborales y los asuntos administrativos que afectan la vida cotidiana de maestras y maestros.

“Nuestro compromiso es analizar todas las demandas con responsabilidad, seriedad y rigor técnico, sin demagogia”, afirmó.

Otra parte de la agenda corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Martí Batres expuso los cambios que impulsa la institución y sostuvo que la administración federal busca mejorar la atención médica y hospitalaria para los derechohabientes.

Llama a mantener el diálogo con la CNTE

También se incluyeron temas de justicia y reparación para integrantes del movimiento magisterial afectados por hechos de violencia o decisiones injustas.

La secretaria de Gobernación mencionó la atención de casos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el acompañamiento en demandas vinculadas con posibles violaciones a derechos humanos.

Bajo ese contexto, Rodríguez llamó a que las protestas de la CNTE se mantengan por la vía pacífica y sin afectar de forma innecesaria la vida cotidiana de la población. “No utilizamos la represión como mecanismo para resolver los conflictos sociales, ni amenazamos”, afirmó.

Con ese mandato, la funcionaria sostuvo que el Gobierno federal buscará acuerdos sobre los puntos que tengan viabilidad presupuestal y técnica.

“Lo que se pueda atender, digamos sí, y avancemos. Y lo que no se pueda hacer, es que es por falta de presupuesto; no es falta de voluntad”, declaró.

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MSL