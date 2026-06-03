Profesores de CNTE logran ingresar violentamente a instalaciones de la SEP en Universidad

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lograron ingresar violentamente a las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez, luego de horas golpeando la entrada de la dependencia.

Los profesores disidentes lograron entrar a las oficinas tras golpear con mazos las vallas y abrir unas rejas que dan seguridad a la dependencia federal.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó la mañana de este miércoles que mantendría su tercer día de movilizaciones en la Ciudad de México con una nueva mesa de diálogo.

Sus dirigentes advirtieron que ya no buscan más negociaciones, sino respuestas concretas a su pliego de demandas.

🚨#ÚLTIMAHORA | Integrantes de la CNTE lograron ingresar a las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, despues de varias horas golpeando la entrada de la dependencia.https://t.co/7Z9Z1ujYcb pic.twitter.com/nAPrVvjGmh — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

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