Sheinbaum descarta reunión con la CNTE y acusa provocación rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública mantendrán la negociación con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó, por ahora, una reunión directa con el magisterio disidente.

Al ser cuestionada sobre el conflicto magisterial y sus exigencias, la mandataria federal señaló que la titular de Gobernación y el secretario de Educación cuentan con atribuciones suficientes para alcanzar acuerdos con los docentes, de modo que descartó encabezar personalmente la mesa en este momento.

“Considero que en este momento no es pertinente esta reunión”, dijo Sheinbaum al señalar que el canal institucional ya permanece abierto mediante ambas dependencias. “Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros”, añadió.

Sobre las protestas, Sheinbaum afirmó que su administración no recurrirá a medidas represivas y acusó que algunos grupos buscan provocar una reacción del gobierno federal en la antesala del Mundial.

🚨 “Buscan provocar al gobierno…” 🇲🇽👀

Claudia Sheinbaum advirtió que hay grupos que intentarían generar tensión para empujar una posible represión en medio del clima de protestas rumbo al Mundial 2026 ⚽🔥

El mensaje encendió el debate en plena escalada de movilizaciones.… pic.twitter.com/h679V01FSu — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

“No vamos a caer en la provocación, no somos Dìaz Ordaz”, dijo la mandataria, al señalar que está “en contra de cualquier forma de represión”. También sostuvo que las demandas legítimas deben atenderse por la vía del diálogo, pero cuestionó a quienes acuden con el rostro cubierto, palos o rompen vidrios durante las manifestaciones.

La Presidenta vinculó esos episodios con un intento de generar tensión política rumbo a la justa internacional. “Quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial”, expresó, antes de insistir en que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública mantienen abiertas las mesas con la CNTE.

El diálogo, según la mandataria federal, incluye mesas tripartitas y una revisión de demandas vinculadas con pensiones, condiciones laborales y reglas que quedaron después de la eliminación de la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal no ofrecerá compromisos que no pueda cumplir por restricciones presupuestales, aunque aseguró que existen trabajos para acercar los esquemas de jubilación al régimen anterior y para fortalecer el retiro del magisterio mediante el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Profesores derribaron estatuas alusivas a Mundial en Reforma. ı Foto: Cuartoscuro

Al referirse a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, conocida como USICAMM, la Presidenta dijo que el año pasado se abrió un mecanismo para atender uno de los puntos de mayor inconformidad entre docentes, relacionado con la movilidad de una escuela a otra.

También recordó que ya sostuvo una reunión con representantes de Chiapas y que ahí se firmó un acuerdo con la presencia del gobernador. Sobre Oaxaca y otros grupos de la CNTE, insistió en que el camino seguirá mediante Gobernación y Educación Pública.

Respecto a la representación sindical, Sheinbaum explicó que la CNTE tiene presencia formal en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, mientras que en otras entidades agrupa a maestros que no ganaron representación en elecciones abiertas dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ante las preguntas sobre las demandas del magisterio, la Presidenta reiteró que la puerta de negociación continúa abierta, pero sostuvo que cualquier avance deberá pasar por las dependencias responsables y por la viabilidad presupuestal de cada planteamiento.

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LMCT