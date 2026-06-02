CNTE no cede: Mantiene huelga y exige encuentro directo con Sheinbaum

Alrededor de 100 docentes que permanecen en Chilpancingo como parte de la Huelga Nacional convocada por la CNTE

La Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación concluyó la Mesa Tripartita con el Gobierno federal sin una fecha para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, principal exigencia del magisterio para destrabar su huelga nacional.

El encuentro reunió a autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre ellas el titular educativo, Mario Delgado, y el director del instituto, Martí Batres.

La CNTE llevó como agenda la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), la cancelación de la reforma educativa, la dignificación magisterial y mejoras salariales.

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Integrantes de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ı Foto: Cuartoscuro

Tras varias horas de interlocución, la representación sindical informó que el Gobierno federal declaró un receso y ofreció responder al día siguiente, a las diez de la mañana, la solicitud para fijar la reunión con Sheinbaum. “No hay respuesta aún de cuándo se sentará la presidenta para atender a esta comisión”, señaló uno de los voceros al salir de la sede oficial.

La CNTE sostuvo que la mesa no modificó el punto de partida de las negociaciones iniciadas hace 18 meses. “Sigue la cerrazón. No hay respuesta para la mesa con esta huelga nacional”, afirmó el representante, quien indicó que la Asamblea Nacional Representativa evaluaría por la noche el resultado del encuentro.

Dentro de Segob, la organización fijó un posicionamiento político contra las agresiones que, de acuerdo con su versión, han sufrido docentes durante las movilizaciones recientes. “No queremos escuchar que no reprimen, porque ese discurso ya se agotó”, expresó una integrante de la comisión al hablar de los hechos registrados contra maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.

Según el informe posterior, la CNTE pidió resarcimiento de daños, garantías de no repetición y el retiro de las vallas colocadas en la capital del país. “Le reiteramos que debe retirar esas murallas que son una provocación”, declaró el vocero, al sostener que el plantón y las protestas continuarán mientras no existan compromisos formales.

Integrantes de la CNTE en protesta en la CDMX. ı Foto: Especial.

Por el caso de Guerrero, el posicionamiento señaló que el profesor Proceso Columbo González González, de la región Montaña Alta, recibió el impacto de un petardo que le dañó un ojo, nervios y cráneo. La CNTE acusó falta de atención médica y aseguró que el docente permanecía en una camilla dentro de un pasillo del Hospital 1 de Octubre.

Otra denuncia de la comisión apuntó a la desaparición temporal de dos maestros de Chiapas durante la semana pasada y a la agresión contra un integrante de la sección novena. La organización responsabilizó al Gobierno federal y a los secretarios presentes de cualquier hecho contra sus contingentes en el país.

Frente a la posibilidad de retirar el plantón si Sheinbaum acepta una reunión, la CNTE descartó una decisión inmediata. “Hasta que tengamos respuestas claras y compromisos serios. No hay confianza en lo que hoy se dice”, respondió uno de los representantes.

Más tarde, la Asamblea Nacional Representativa definiría la ruta de protesta. “Si no hay respuesta, seguiremos aquí hasta tener solución a nuestras demandas centrales”, advirtió la CNTE, al llamar a sus bases a mantener las acciones en todo el país.

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MSL