Cámara de Diputados respalda petición de la SRE ante la ONU por muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que el Poder Legislativo se sumó formalmente al requerimiento presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para que dé seguimiento a las muertes de personas mexicanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

A través de una carta dirigida al alto comisionado Volker Türk, el también coordinador de Morena en San Lázaro expresó el respaldo de la Cámara de Diputados a la acción emprendida por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y solicitó que la ONU supervise estos hechos, formule recomendaciones y contribuya al esclarecimiento de las presuntas violaciones a los derechos humanos.

En la misiva, Monreal recordó que la Cancillería mexicana solicitó al organismo internacional recabar información de las autoridades estadounidenses, analizar si las muertes son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y turnar el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“La defensa de las personas mexicanas en el exterior constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones. Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”, sostuvo.

Ricardo Monreal Ávila presentó La nueva legislación por el agua, obra en la que analiza las reformas hídricas y los desafíos para garantizar el acceso al recurso. ı Foto: Captura de video

El legislador pidió a la Oficina del Alto Comisionado que, dentro del ámbito de sus atribuciones, dé seguimiento a los casos, emita recomendaciones para prevenir nuevas violaciones, garantice la rendición de cuentas y contribuya a proteger los derechos de las víctimas y de sus familiares.

Asimismo, manifestó la disposición del Poder Legislativo para colaborar en el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.

“La protección de las personas migrantes requiere coordinación entre Estados, organismos internacionales, autoridades consulares y mecanismos de derechos humanos. Frente a hechos que involucran vidas humanas, la colaboración internacional constituye una herramienta legítima y necesaria para esclarecer lo ocurrido”, señaló.

En su comunicación, Monreal indicó que al menos 18 personas mexicanas han perdido la vida en hechos relacionados con la actuación del ICE: 14 fallecieron mientras permanecían en centros de detención migratoria y cuatro durante operativos de aseguramiento

Expuso que estos casos ocurren en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense, caracterizado por el incremento de redadas, detenciones y la ampliación de la capacidad de los centros de reclusión, así como operativos en centros de trabajo, domicilios y espacios públicos.

El legislador también hizo referencia a testimonios que documentan presuntas detenciones mediante operativos sorpresivos con agentes armados o sin identificación visible, separación de familias, traslados a centros alejados de los lugares de residencia y dificultades para mantener comunicación con familiares o representantes legales.

Monreal agregó que también existen denuncias por uso excesivo de la fuerza, restricciones al acceso a asistencia jurídica y consular, condiciones inadecuadas de internamiento, deficiencias en la atención médica y posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Aunque aclaró que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos, afirmó que la gravedad y reiteración de las denuncias ameritan investigaciones prontas, independientes e imparciales, además de mecanismos de prevención y supervisión institucional.

“La condición migratoria de una persona no disminuye su dignidad ni suspende sus derechos fundamentales. Toda persona sometida a la jurisdicción de un Estado debe ser protegida frente a actos arbitrarios y recibir un trato compatible con su condición humana”, enfatizó.

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MSL