EU mantendrá revisiones vehiculares de ICE pese a muerte de dos mexicanos

Dos mexicanos murieron en una semana durante operativos migratorios en Estados Unidos, uno por disparos de un agente federal y otro tras ser arrollado cuando escapaba de una intervención. Pese a ambos casos y al fallecimiento de un colombiano en Maine, la Casa Blanca confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantendrá las revisiones de vehículos.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt informó que el Departamento de Seguridad Nacional transmitió instrucciones verbales a todas las oficinas regionales.

“Las detenciones vehiculares continúan”, declaró. También aseguró que Donald Trump y el secretario Markwayne Mullin consideran esa práctica “una herramienta necesaria” para expulsar a quienes el Gobierno califica como “los peores de los peores criminales extranjeros ilegales”.

Sobre las cámaras corporales, Leavitt afirmó que más de la mitad de las oficinas regionales ya cuenta con esos equipos y prometió completar la distribución nacional dentro de 60 días. La portavoz atribuyó el retraso al cierre temporal del Departamento de Seguridad Nacional. Los elementos involucrados en los sucesos de Houston y Maine carecían de dispositivos de grabación, según legisladores y autoridades locales .

🚨| Karoline Leavitt confirmó que el ICE tiene luz verde para reanudar oficialmente las detenciones de inmigrantes en situación irregular mediante controles vehiculares, tras la pausa ordenada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional.



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Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, perdió la vida el 7 de julio en Houston, Texas, después de que un oficial abrió fuego contra la camioneta que conducía. El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que los elementos involucrados no portaban cámaras corporales, por lo que no existe una grabación de ese tipo sobre el momento de los disparos. La víctima tampoco constituía el objetivo original del despliegue.

De acuerdo con la versión federal, Araujo chocó una unidad oficial e intentó embestir a personal del ICE. Los tres acompañantes, también originarios de México, rechazaron ese relato y aseguraron que ningún uniformado quedó frente al vehículo. La Fiscalía del Condado de Harris los reconoció como testigos clave, mientras distintas instancias revisan las circunstancias del homicidio.

Otro connacional, de 28 años y cuya identidad permanece sin conocerse, murió el 14 de julio en San Agustín, Florida. Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional intentaron detener a cuatro ocupantes de un automóvil en una gasolinera. El joven huyó a pie, cruzó la carretera estatal 16 y un tractocamión lo arrolló.

El tercer caso de la semana corresponde a Johan Sebastián Durán Guerrero, colombiano de 26 años, murió el 13 de julio por disparos de un agente del ICE en Biddeford, Maine. El joven tampoco era la persona buscada durante la operación y los funcionarios presentes carecían de cámaras corporales.

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MSL