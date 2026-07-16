¿Qué es tradwife, cuál es su significado y de qué trata el movimiento?

El término tradwife se ha vuelto tendencia en los últimos meses, pues pese a que esta palabra ya era utilizada en redes sociales desde hace algunos años, la conversación se reavivó luego de que se le relacionara con el derecho al voto de las mujeres.

La palabra tradwife está compuesta por dos palabras en inglés y hace referencia al término “esposa tradicional”, acuñado a la forma de vida que se tenía principalmente en los hogares estadounidenses entre las décadas de los años 50 y 60.

Esto quiere decir que se inspira tanto en la estética como en la moda de estas épocas; pero además, también hace referencia a los roles de género establecidos en dichas décadas, y que incluso continúan persistentes en la actualidad.

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Los roles de género asociados con el fenómeno tradwife han sido estrechamente relacionados con ideologías políticas de extrema derecha, advocando a un estilo de vida más conservador y apegado a lo que se considera una familia tradicional.

Tradwife en redes sociales

A partir del año 2020 el término tradwife comenzó a utilizarse con más frecuencia en redes sociales, con la finalidad de describir o señalar a las creadoras de contenido que compartían videos mostrando su vida como una esposa y ama de casa.

La creadora de contenido Nara Smith es una de las que comenzó a ser señalada por compartir videos que hacían alución a un estilo de vida como “esposa tradicional”, pues en algunos de estos muestra recetas de cocina mencionando y mostrando a su “esposo americano”.

A su vez, la creadora de contenido Hannah Neeleman también ha sido clasificada como una tradwife, pues al igual que Smith, muestra las recetas que realiza para su familia, con una estética más enfocada a un estilo de vida en el campo y alejado de lo que se muestra regularmente en redes sociales.

Alena Kate Pettitt se autodenomina como “la que inició la histeria de la esposa tradicional” en sus redes sociales, pues además de mostrar un estilo de vida y estética relacionado a la ola tradwife, también es autora de dos libros sobre este tema.

El término no solamente está siendo relacionado con la estética o tareas que; desde la perspectiva de algunas personas, debe realizar una esposa tradicional, pues en la actualidad el tradwife también se le vincula como la ideología que va en contra del feminismo.

Esta discusión surge a partir de algunos debates que se dan en redes sociales, en los que creadoras relacionadas con la ola tradwife, como Savanna Faith Stone, aperturan una conversación apegada al ultraconservadorismo.

Estas conversaciones sostienen los roles o ideas de género establecidos en la sociedad, en los que se replica la idea de que se debe ser un esposo proveedor, y una esposa ama de casa para que una relación sentimental y una familia sea funcional.

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