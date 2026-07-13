Venustiano Carranza, en top 5 de alcaldías con más feminicidios

Durante los primeros cinco meses de 2026, la alcaldía Venustiano Carranza, que encabeza la morenista Evelyn Parra Álvarez, ingresó al top cinco de municipios con más feminicidios a nivel nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En su más reciente Informe de Violencia contra las Mujeres, la autoridad federal detalla que, de enero a mayo de 2026, la demarcación presidida por la edil fue el cuarto municipio con más ejecuciones de mexicanas por motivos de género.

El Dato: La Razón informó en diciembre que Venustiano Carranza, Iztacalco y Cuauhtémoc registraban las tasas más altas de violencia familiar por cada 100 mil habitantes.

Esto, porque en la zona gobernada por la funcionaria local registró cinco feminicidios totales, es decir, el promedio de estos delitos al interior de toda la demarcación fue de uno por mes.

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Al respecto, la cofundadora de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (Renase), Yeritza Bautista Cortés, explicó a La Razón que la problemática pudo agravarse, porque el territorio ya es un foco rojo donde no se siguen los protocolos necesarios para la atención de la violencia de género.

19 feminicidios se han cometido en la ciudad durante 2026

“A veces no se entiende que todas las muertes violentas de mujeres en nuestro país deben atenderse como un feminicidio de primera mano. Sin embargo, hablando, por ejemplo, de alcaldías como Iztapalapa, Venustiano Carranza, como Tláhuac, en el caso del Estado de México, como Nezahualcóyotl, de Ecatepec, estamos hablando que esos protocolos no se siguen desde un inicio”, expuso.

Desde la óptica de la especialista, quien sobrevivió a un ataque feminicida durante la pandemia por Covid-19, el escenario que hoy vive Venustiano Carranza es triste, ya que puede sentar un precedente para que, desde ese punto, la violencia de género se extienda a alcaldías o municipios con las que tiene colindancia, como Iztacalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

233 mil 586 mujeres vivían en Venustiano Carranza en 2020

“Venustiano Carranza es una de las más corruptas, aunque también hay otras. No importa qué delito cometas, ahí mismo si tienes el dinero suficiente, sales, ¿no? Entonces, pues sí creo que el que esté en la periferia, el que esté pegada a otros focos rojos está abonando para que hoy salga en la lista, pero muchas (zonas) que están cerca también pueden empezar a salir”, apuntó Bautista Cortés.

Si se analiza el panorama de la demarcación, Venustiano Carranza es la única alcaldía de toda la Ciudad de México que apareció dentro de los 10 primeros lugares en lo que refiere a feminicidio.

Los datos difundidos por el SESNSP contemplan que, únicamente, tres municipios en todo México superaron a la alcaldía Venustiano Carranza dentro de tal indicador: Benito Juárez, en Quintana Roo; Reynosa, en Tamaulipas, y Culiacán, en Sinaloa.

77 ilícitos contra la vida hubieron en mayo en la alcaldía

“Estoy completamente segura que así como se sumó la Venustiano Carranza, se van a sumar otras que no estaban contempladas. Estamos hablando de municipios que pueden competir con el Estado de México. Partes como Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec. O sea, son históricamente municipios con doble alerta de género, y ahí ya está Venustiano Carranza”, apuntó la cofundadora de la Renase.

Lo señalado por Bautista Cortés puede corroborarse al observar las cifras del Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2026, Venustiano Carranza acumuló un total de 17 crímenes de este tipo.

Del total de casos, tres corresponden al año 2022, cinco a 2023, tres a la totalidad de 2024, uno a 2025 y, finalmente, los últimos cinco incidentes se perpetraron en los primeros cinco meses de 2026, con lo cual ya se alcanzó el pico más elevado de violencia feminicida registrado por Parra Álvarez en 2023.

LOS LÍDERES ı Foto: Especial

Estos números registrados en los últimos cinco años también muestran que la zona ya superó con creces las contabilidades porcentuales de otros puntos rojos como Iztacalco o Azcapotzalco.

En el caso de Iztacalco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó únicamente 14 feminicidios en los últimos cinco años, lo cual implica que las cifras de Venustiano Carranza fueron 21.43 por ciento más elevadas en comparación con dicho lugar.

En lo que respecta a Azcapotzalco, la demarcación tuvo sólo ocho feminicidios, por lo que los 17 incidentes reportados en Venustiano Carranza fueron 112.25 por ciento más elevados.

“Yo vi ahorita que decías la Venustiano Carranza, estaba tratando de hacer memoria porque acababa de leer un caso de una mujer encontrada en un auto. Ahí en Venustiano Carranza.

“Entonces, mi pregunta es ¿qué tan impunes se sienten los feminicidas de dejar el cuerpo de una mujer en un auto, en una calle transitada, en una colonia, en esa alcaldía? No toman ni siquiera la precaución, si lo quieres llamar así, de ocultar el cuerpo en una zona boscosa. Lo dejan ahí”, mencionó Bautista Cortés.

El Código Penal de la Ciudad de México establece una pena de 35 a 70 años de prisión en contra de quien cometa el delito de feminicidio. Entre las causales que hacen que las penas mínima y máxima aumenten en una tercera parte están que el crimen lo haya cometido un servidor público, si la víctima es menor de 12 años y si el ilícito es cometido por dos o más personas.

De acuerdo con la activista, las actividades de trata de mujeres que se llevan a cabo en el perímetro de Venustiano Carranza han empeorado y quizá agraven más la problemática de los feminicidios.