Inaugura Brugada la Utopía Acatitla

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la quinta Utopía de su administración, la cual está ubicada en Santa Martha Acati-tla, Iztapalapa. Esta obra es parte de las 12 obras de este tipo con las que busca la administración local cerrar el presente año.

Durante la apertura de este sitio, la mandataria local destacó la inversión de 119 millones de pesos para transformar más de 16 mil metros cuadrados de espacio público que anteriormente se encontraba abandonado. Así, el objetivo es transformar la identidad de la zona, que históricamente es asociada con los centros penitenciarios.

El dato: El Gobierno capitalino pospuso la inauguración de la Utopía del Maíz, en Tlalpan, el próximo domingo debido a que ese día es la final del Mundial de Futbol.

“Hoy entregamos al pueblo de Iztapalapa la Utopía Acatitla con una inversión de 119 millones de pesos para la transformación de más de 16 mil metros cuadrados de espacio público. La Ciudad de México ya cuenta con cinco nuevas Utopías este año y vienen muchas más”, afirmó.

Brugada Molina apuntó que la Utopía Acatitla beneficiará, principalmente, a habitantes de las colonias Santa Martha Acatitla, La Colmena, Fuentes de Zaragoza, Ermita Zaragoza, Solidaridad y El Salado.

Clara Brugada (izq.) durante la presentación de la pista pump track, ayer. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, explicó que la construcción del complejo tomó cerca de dos años debido a la complejidad del terreno, marcado por hundimientos y grietas ocasionadas por la sobreexplotación acuífera de la zona.

“Ésta no fue una obra menor, tuvo una complejidad técnica. Sabemos que estamos en una zona donde se reconoce el hundimiento regional de casi 20 centímetros al año y también la creación de diversas grietas derivado de la extracción intensiva de agua”, señaló.

20 utopías operan en la capital con distintos espacios y servicios

El funcionario detalló que la dependencia trabajó por más de dos años junto con la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar estudios geotécnicos, los cuales permitieron determinar que de los 16 mil metros cuadrados del predio únicamente cinco mil eran aptos para la construcción.

La Jefa de Gobierno informó que la Utopía extenderá su horario de operación hasta las 23:00 horas para que las personas trabajadoras puedan acceder, entre otras actividades, a las clases de natación al concluir su jornada laboral.

El complejo cuenta con alberca semiolímpica, casa de día para personas mayores, casa de infancia, comedor popular; atención psicológica, jurídica y emocional para mujeres; mastógrafo, alberca de hidroterapia, talleres de inglés, clases carpintería y tatuajes; una agencia de empleo, entre otros espacios.

Liliana, vecina de la zona, destacó el rescate del predio que por años estuvo sin uso.

“Siempre hubo un espacio sin ocupar. Para nosotros es padrísimo porque ya tenemos una actividad que hacer cerca. El espacio se aprovechó muy bien, estamos felices”, dijo a La Razón.

VAN POR MÁS SITIOS. Basulto Luviano adelantó a este diario que el Gobierno capitalino prevé inaugurar 12 Utopías durante este año y que ya prepara el arranque de otros 17 complejos bajo un esquema multianual para que comiencen a entregarse a principios de 2027.

El funcionario explicó que es probable que no se entregue una Utopía a la semana, pero que su secretaría ya tiene casi listas los sitios de Topilejo, Coyoacán y Milpa Alta.