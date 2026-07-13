Esta semana, apertura total del Jardín Flotante

Usuarios del metro y trabajadores miran las obras de la obra, el 23 de julio.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, afirmó que la conexión del Jardín Flotante Tlallipan con la estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro podría abrir esta semana.

El funcionario consideró a La Razón que será entre martes y miércoles cuando pueda habilitarse esta sección, luego de concluir la coordinación con el Metro para la colocación de los torniquetes y la operación del acceso desde la estación.

El Dato: El Jardín Flotante Tlallipan es considerado el parque polinizador más largo de la ciudad, pues además tiene dos mil arbustos y más de 81 mil plantas.

“Yo mañana me voy a dar una vuelta a este punto de la estación, y yo considero que, a principios de la semana, martes o miércoles, estaremos abriendo ya esta sección”, afirmó.

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El pasado 7 de junio, el Gobierno capitalino inauguró el tramo del Jardín Flotante Tlallipan, que va de Pino Suárez a Chabacano, pero sin conexión con la estación del Metro; sin embargo, permanecían pendientes los trabajos para habilitar el acceso directo desde Chabacano, así como la conclusión de escaleras y elevadores ubicados a unas cuadras de la estación.

Con un costo de más de mil 914 millones de pesos, la administración local presentó el proyecto como una de las obras de infraestructura urbana relacionadas con el Mundial de Futbol y, en un principio, se contemplaba que estuviera concluido para el inicio del torneo deportivo, el 11 de junio.

6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes tiene el jardín

Basulto Luviano aseguró que, desde su perspectiva, el Jardín Flotante Tlallipan como obra ya está terminada y que los trabajos pendientes corresponden a la integración con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Yo considero que está terminada; bueno, ése es mi punto de vista. El jardín ya está prácticamente listo. Lo que estamos coordinando con el Metro tiene que ver con la operación de la estación”, explicó.

El titular de la Sobse detalló que esta semana se coordinarán los últimos trabajos con el STC para colocar los torniquetes y habilitar el acceso desde la estación Chabacano de la Línea 2.

Además, el funcionario local explicó que la intervención no consiste en colocar un acceso al corredor, sino en integrar la estación con la nueva infraestructura.

“Nos pusimos de acuerdo con el Metro para hacer un trabajo donde se compaginará la estación con otros trabajos como parte de la remodelación de la estación. No solamente el camino que conecta la línea con la estación, es mucho más que eso”, indicó Basulto Luviano.

Actualmente, las personas pueden ingresar al Jardín Flotante Tlallipan desde los accesos ubicados en Pino Suárez y San Antonio Abad, pero todavía no pueden hacerlo directamente desde la estación Chabacano o desde algunos accesos laterales del corredor.