El Día Internacional de la Mujer es una fecha que invita a reflexionar sobre la dignidad, el papel y los derechos de las mujeres en la sociedad.

Muchas tradiciones religiosas, incluida la Biblia, han sido interpretadas como fuentes de inspiración para valorar a la mujer, pero también han servido como justificación para relegarla en distintos ámbitos.

Recordar este contraste en el marco del 8 de marzo es fundamental para comprender cómo las interpretaciones religiosas han influido en la construcción de roles de género y en la lucha por la igualdad. Para reflexionar al respecto te compartimos algunos pasajes religiosos.

¿Qué dice la Biblia sobre el Día de la Mujer?

La Biblia no menciona directamente el Día de la Mujer, pues se trata de una conmemoración moderna. Sin embargo, los textos religiosos sí contienen referencias sobre la dignidad y el valor de las mujeres.

Libro ı Foto: Especial

En el libro de Proverbios, por ejemplo, se lee: “Engañosa es la gracia y vana la hermosura; la mujer que teme al Señor, esa será alabada” (Proverbios 31:30). Este pasaje ha sido interpretado como un reconocimiento a la virtud y la espiritualidad femenina.

No obstante, la realidad histórica muestra que muchos textos bíblicos también se han usado para justificar la subordinación de las mujeres en sus comunidades y familias.

En la primera carta a los Corintios se afirma que: “Las mujeres guarden silencio en las iglesias” (1 Corintios 14:34), frase que durante siglos se empleó para excluirlas de espacios de liderazgo religioso. De igual manera, en Efesios 5:22 se establece: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor”, lo que respalda el modelo patriarcal que relega a la mujer al ámbito doméstico.

Aunque la Biblia contiene algunos mensajes de respeto y dignidad hacia las mujeres, en la vida cotidiana las interpretaciones dominantes han tendido a limitar su papel social y espiritual. En el marco del Día de la Mujer, recordar estos textos es una oportunidad para cuestionar las lecturas que perpetúan desigualdades y rescatar aquellas que promueven justicia y equidad.

Este 8 de marzo te invitamos a reflexionar sobre estos pasajes, de modo que se pueda visibilizar cómo la religión ha influido en la construcción de roles de género y cómo la reinterpretación crítica puede abrir caminos hacia una verdadera igualdad.