Día de la mujer 2026: Frases de igualdad de género

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo y es para muchos la oportunidad perfecta para reflexionar sobre la importancia que tiene avanzar a una sociedad más igualitaria y justa para las mujeres, pues la igualdad de género permanece como un objetivo pendiente en diversos ámbitos de la vida.

A través del tiempo, activistas, escritoras, líderes y pensadoras han compartido frases que inspiran y visibilizan la necesidad de construir un mundo con los mismos derechos y oportunidades para todas las personas. Aquí reunimos algunas frases sobre igualdad de género que invitan a reflexionar en este Día de la Mujer 2026.

Marcha 8 de marzo 2025 por el día internacional de la mujer ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

Frases célebres de igualdad de género

“Una mujer con voz es, por definición, una mujer fuerte.” — Melinda French Gates

“El feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas.” — Marie Shear

“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas.” — Audre Lorde

“Los derechos de las mujeres son derechos humanos.” — Hillary Rodham Clinton

“Extiendo mi mano a la mujer que trabaja, la mujer que sueña y la mujer que lucha.” — Frida Kahlo

“Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas las mujeres.” — Maya Angelou

“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo; es una condición para enfrentar los desafíos del mundo.” — Kofi Annan

“Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones.” — Ruth Bader Ginsburg

“Si quieres algo dicho, pídeselo a un hombre; si quieres algo hecho, pídeselo a una mujer.” — Margaret Thatcher

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.” — Virginia Woolf

Frases inspiradoras por la igualdad de género

La igualdad de género no es un favor, es un derecho.

Un mundo más justo empieza cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades.

La igualdad no es quitarle a unos, es abrir caminos para todos.

Cuando una mujer avanza, la sociedad entera da un paso adelante.

La verdadera igualdad llega cuando nadie tiene que demostrar que merece el mismo respeto.

La voz de una mujer también cambia la historia.

La igualdad no es un ideal lejano, es una meta que se construye todos los días.

Ser mujer no debería ser un obstáculo, sino una fuerza reconocida.