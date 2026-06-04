¿Dónde y cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

El miércoles 12 de agosto del 2026 será visible un eclipse solar, y este será uno total que se verá después de un siglo en Europa, lo que hace que este evento astronómico sea aún más especial.

Los eclipses ocurren cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, por lo que los eclipses solares ocurren cuando se bloquea la cara del Sol ya sea completa o parcialmente.

Los eclipses solares totales son los únicos que permiten que las personas puedan dejar de utilizar los lentes especiales para eclipses por un pequeño momento para poder observarlo, de acuerdo con la NASA.

Sin embargo, observar los eclipses de manera directa puede producir un daño ocular permanente, por lo que se requiere utilizar aditamentos adicionales y adecuados para poder verlos.

Imagen ilustrativa de un eclipse solar ı Foto: Especial

¿Dónde será visible el eclipse solar del 12 de agosto?

El eclipse solar del 12 de agosto del 2026 tendrá una duración aproximada de 4 horas y media, pues ocurrirá aproximadamente a las 17:34 horas (hora peninsular española), y se estima que continúe hasta las 21:58 horas.

Pese a que tendrá una larga duración, se estima que la fase total de este eclipse solar tenga una duración estimada de 2 minutos y 18 segundos.

Además, este será el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica desde hace un siglo, pues el último fenómeno de este tipo se registró en 1905.

En España este eclipse será visible, pero los exertos apuntan que hay una probabilidad de entre un 30 y un 50 por ciento de que el día esté nublado, lo que podría ser un impedimento.

🕶 El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026 será uno de los mayores eventos astronómicos del siglo, ya que se convertirá en el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica desde hace más de un siglo. pic.twitter.com/mWNqugccfU — Ayuntamiento de San Fernando de Henares (@Ayto_SFH) June 4, 2026

Este eclipse será visible en:

El océano Ártico

El noreste de Groenlandia

El extremo oeste de Islandia

El océano Atlántico

La Península Ibérica, desde la Coruña hasta Palma: Esto incluye León, Bilbao, Zaragoza y Valencia

¿Cómo ver el eclipse solar del 12 de agosto?

Para poder obserar un eclipse solar se requiere lo siguiente:

Gafas especiales para eclipse homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2 Filtros solares homologados para telescopios o prismáticos especiales para observar el sol Proyección indirecta hacia una superficie lisa y preferentemente blanca

En caso de no estar en alguno de los lugares en los que el eclipse solar será visible, también se puede ver mediante alguna transmisión en vivo, pues muchos observatorios realizan este tipo de eventos.

Para evitar daños oculares permanentes no se debe ver el sol de manera directa sin utilizar la protección adecuada; y no usar telescopios, cámaras o prismáticos sin filtros solares homologados.

Protege tus ojos durante el eclipse solar que tendrá lugar en agosto y no te pierdas nuestra promoción. #opticaman #gafas #eclipsesolar pic.twitter.com/FsTsnaidRG — Óptica Man (@OpticaMan) June 4, 2026

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