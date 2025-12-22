¿Cuándo va a haber eclipse solar en 2027 y dónde será visible?

Durante el 2027 ocurrirá un suceso histórico, pues será visible el ecplise solar más largo del siglo, debido a que este tendrá una duración mayor a la habitual que tienen este tipo de fenómenos astronómicos.

La duración del eclipse solar del 2027 será una combinación entre la distancia que tendrán la Tierra y la Luna, la curva del planeta terrestre y la trayectoria que tendrá la sombra de la Luna, pues todo esto dará paso a que la duración del eclipse solar sea única.

Debido a su naturaleza, este eclipse solar también es conocido como el Gran Eclipse Norteafricano, y además, este tipo de eclipse no se repetirá en al menos cien años más, de acuerdo con los cálculos de la comunidad astronómica.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿Cuándo va a ser el eclipse solar en 2027 y dónde será visible?

Este eclipse solar será visible el 2 de agosto del 2027 y tendrá una duración de más seis minutos, que es un periodo más prolongado de visibilidad, pues estos habitualmente tienen una duración estimada de entre dos y cuatro minutos.

El Gran Eclipse Norteafricano podrá ser visible en su totalidad principalmente desde Egipto, zonas del norte de África, zonas del Medio Oriente, algunos lugares del sur de Europa.

Para las demás partes del mundo este eclipse solar únicamente se verá parcialmente, por lo que el impacto visual que tendrá este fenómeno no será tan significativo como en las demás regiones donde sí podrá ser apreciado en su totalidad.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿Qué es un eclipse solar?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, lo que provoca que la luz solar se vea afectada parcial o totalmente por esta posición de los astros.

Los eclipses solares proyectan una sombra sobre la Tierra, y dependendiendo de la zona geográfica en la que se encuentren las personas, los eclipses pueden ser observados en alguno de sus tres tipos.

Los tres tipos de eclipses solares que existen son los siguientes:

Total: Este ocurre cuando la Luna alcanza a cubrir en su totalidad al sol, por lo que alrededor del círculo negro que es visible se puede apreciar únicamente un anillo de luz solar pequeño.

Parcial: Este es visible cuando la Luna solamente cubre una parte de la luz solar, y este tipo de alineación produce una silueta de media luna a la vista.

Anular: Este ocurre cuando la luna se encuentra más alejada de la Tierra, por lo que esta es visiblemente más pequeña y no alcanza a cubrir al sol en su totalidad. El eclipse solar anular produce un círculo alrededor de la silueta redonda de la luna.

ı Foto: Freepik