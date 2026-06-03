¿Quién era la mujer del video de la Morsa? Así se veía en sus últimos años

El video de la Morsa resurgió en Internet, luego de casi 20 años de que salió a la luz y aterrorizó a los jóvenes a principios de los años 2000.

Se trataba de un breve clip de menos de 2 minutos en el que aparecía Johnnie Baima vestida con un atuendo de baile de encaje en color blanco, calcetas blancas, zapatos negros y una sombrilla blanca también de encaje.

En la grabación Sandie Crisp o Goddess Bunny sale bailando al estilo de tap, si bien el video es un fragmento de su documental, el clip se viralizó rápidamente en el 2007, cuando YouTube apenas comenzaba (arrancó en 2005) y era uno de los videos más buscados en ese entonces.

TE RECOMENDAMOS: Los primeros virales El aterrador VIDEO de la Morsa revive en Internet

¿Quién es la actriz del video de la Morsa?

Sandra Crisp o Goddess Bunny nació el 13 de denero de 1960 en Santa Mónica, en Los Ángeles, California. Su dura vida comenzó desde muy pequeña. Pues sus padres se divorciaron cuando ella era apenas una niña, sin embargo, esta separación la dejó a su suerte y terminó en un orfanato.

Ahí en este lugar fue violada y además en su niñez también la poliomelitis la afectó, por lo que su salud se deterioró y no podía caminar, sus piernas y brazos se deformaron por esta enfermedad.

Sandra Crisp o Goddess Bunny ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, los médicos le pusieron una barra de acero en la columna vertebral para supuestamente ayudarla a reforzar su espalda, pero esto lejos de servirle la perjudicó más.

Johnnie Baima sufrió mucho en esa parte de su vida, pues además fue víctima de una violación múltiple.

Se casó con un hombre, pero éste murió en los años 80. Ella plasmó su vida en un documental llamado Goddess Bunny, el cual fue filmado en 1994, de este metraje fue que salió el clip de “Obedece a la Morsa”, uno de los primeros videos virales de Internet.

La última foto pública de Goddess Bunny, del video de la Morsa ı Foto: Redes sociales

Ella se transformó en Drag Queen y posteriormente inició su transición a mujer trans y fue ahí cuando cambió su nombre de Johnnie Baima a Sandra Crisp.

Después de la grabación de su documental se volvió a casar, ahora con un exconvicto, con quien vivía en una casa rodante junto con su suegra, sin embargo, ella salió de la relación porque fue víctima de violencia intrafamiliar.

Goddess Bunny era una actriz, modelo y un gran ícono y representante de la comunidad LGBTIQ+. Pero también quiso incursionar en la política. pues en el 2021 anunció su candidatura por escrito para participar en las elecciones presidenciales, en las que ganó Joe Biden.

Lamentablemente, murió el 27 de enero de 2021 a los 60 años de edad, a causa de las complicaciones por el COVID-19.

La gente que la conoció afirmaba que su personalidad estaba muy alejada del video viral de la morsa. Afirman que ella era una persona muy amorosa y cariñosa.

También te puede interesar: