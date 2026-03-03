¿Quemaron a un therian en Guatemala? Esto se sabe sobre los videos virales

En los principales motores de búsqueda, han comenzado a buscar “queman a un therian en Guatemala” o “therian quemado en Guatemala video”, una noticia que rápidamente se hizo viral en redes sociales y por la que miles de usuarios buscan el video de lo sucedido.

Desde que hace unas semanas salió a la luz qué es un therian, varias personas se han mostrado inconformes con la existencia de estas personas que se identifican de manera espiritual con un animal y que ocasionalmente se ponen máscaras o una cola y andan a cuatro pasas.

▶ #Video | ¡Ve para creer! 🤯 A través de redes sociales se viralizó un momento en que una abuelita de Coatzacoalcos, Veracruz, decidió echarle agua a un therian, quien fingía orinar en una pared aledaña a su negocio para “marcar” la zona, como lo hacen los perros 🐶 #therian… pic.twitter.com/404hvtIY8x — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2026

En redes sociales, se han viralizado momentos donde personas que andan con máscara y a cuatro patas sufren algún tipo de agresión por parte de terceros, Desde que les lancen cubetas de agua, croquetas e incluso, que los agredan físicamente como ocurrió en Mérida con Lady Therian.

Ahora, la supuesta quema de un miembro de dicha comunidad ha despertado nuevamente el debate sobre cómo actuar frente a este inusual comportamiento, recordando que a pesar de todo estas personas siguen siendo humanos y hasta el momento no han dañado a terceros.

¿Quemaron a un therian en Guatemala?

En redes sociales se hicieron virales los videos donde aseguran que quemaron al primer therian en una aldea en Guatemala. Circulan supuestas fotos (algunas creadas con IA) donde podemos ver frases como “prohibos therians” y “therian visto, therian quemado”.

Los videos aseguran que la aldea ya había advertido que no permitirían la aparición de therians y que de ver uno procederían a quemarlos. Cabe mencionar que no existe ninguna confirmación sobre estas aseveraciones en Internet.

Sin embargo, la situación se agravó cuando comenzó a circular un clip poco claro donde aparecía una supuesta persona siendo quemada, cosa que tampoco confirma nada al no ser muy clara y estar impulsada por el hacer crecer el rumor.

Se presume que estos videos y fotos que se presumen estarían fabricados principalmente con Inteligencia Artificial o podrían estar sacados de contexto. Sin embargo, la noticia de la quema de un therian ha generado preocupación sobre la reacción del público y que tantas personas aprueben ese nivel de violencia.

“En Guatemala no quemaron a nadie”.

“Me preocupa ver qué en los comentarios aplauden a este HOMICIDIO”.

“Noticia FALSA”.

“Eso es falso, solo estaban quemado una llanta”.