En los últimos días, las redes sociales se han inundado con memes y comentarios divididos sobre los Therian, un término que ha ganado popularidad con los avistamientos de jóvenes que llevan accesorios y simulan comportamiento animal.

¿De donde viene la palabra Therian?

El término Therian proviene de la palabra teriantropía, que significa “animal-humano”. La palabra no alude a un disfraz o juego, sino a una forma de percibirse a sí mismos. También puede ser del griego therión y anthropos (bestia y humano).

Estas personas dicen identificarse tanto con un animal en específico que mantienen una conexión psicológica o energética con ellos. Cabe aclarar que si bien no se dicen animales, creen que su identidad está relacionada con ellos.

Y es que esta comunidad moderna comenzó a formarse en Internet desde los años 90’s y en los últimos años ha ido creciendo por la participación de usuarios en foros y plataformas como TikTok y YouTube.

Podemos ver una amplia diversidad de therians, desde quienes dicen identificarse con lobos, perros y gatos, hasta incluso serpientes o cualquier otro animal. Estas personas se caracterizan principalmente por su manera de aparecer ante el público. Generalmente, usan una máscara inspirada en el animal con el que se identifican y una cola.

Muchos de ellos también corren o caminan en cuatro patas simulando ser el animal, una práctica que llaman “quebrobics”. Además de tratar de imitar los gestos, en ocasiones se les puede escuchar realizando los sonidos del animal de su preferencia.

Hasta ahora, si bien los Therians cada vez pierden más el miedo de expresar su identidad animal en público, han habido señalamientos y críticas contra ellos, por quienes se preguntan cómo podrían identificarse con animales y si esto podría afectar a comunidades como la trans.