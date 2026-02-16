¿Qué dice la biblia sobre los Therians?

Ellos son los Therians y su significado en la biblia

Los Therians están causando sensación en Internet, pues su videos virales cada vez más generan polémica entre los usuarios de las redes sociales.

Esta nueva comunidad se ha vuelto viral por su videos en los que se les puede ver en las calles caminando como si fueran animales de 4 patas, se comportan como el animal con el que se sienten identificados.

Sin embargo, esto ha causado polémica en redes, pues las opiniones se han dividido, mientras unos los defienden otros los critican por sus comportamientos, de hecho algunos usuarios han subido videos en los que aseguran que van a ofrecer castraciones para los Therians que quieran ser atendidos por veterinarios.

¿Los Therians aparecen en la biblia? ¿Qué dice de ellos?

La polémica de los Therians ha generado varias dudas entre los usuarios, una de ellas es saber si esta comunidad ha sido mencionada en las páginas de la biblia.

La respuesta es no, los Therians no aparecen en la biblia como seres sobrenaturales. Los Therians son una comunidad moderna que tomaron su nombre recientemente y no tiene nada que ver la historia de la biblia o con alguna otra cultura mitológica.

“Un día mío es levantarme y entrenar los aullidos o los ladridos”🐺🐾



¿Qué son los "Therians" y cómo viven? pic.twitter.com/kwEhGrA1E5 — Resumido (@Resumidoinfo) February 8, 2026

Posiblemente la confusión viene de que los Therians pueden sentirse identificados con cualquier tipo de animal, ya sean perros, gatos, zorros u otro que exista en la Tierra, así como animales mitológicos.

También puede ser que el nombre sea parecido al de familias antiguas por eso es que los usuarios consideran que podría ser una herencia milenaria, pero no, los Therians recientemente se volvieron famosos en las redes gracias a un video.

El video que volvió virales a los Therians

Se trata de un video que fue grabado en Argentina, en el que una persona Therian se encuentra en la calle oliendo a un perro, sin embargo, el can se lanzó contra el Therian y le mordió el brazo, además de que hay entrevistas de los Therians hablando sobre su comunidad.

Desde ahí los clips virales no han parado, ya que otros usuarios han creado videos para hablar de los Therians.