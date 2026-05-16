Alicia Villarreal arma noche mexicana en el Auditorio

LA ARTISTA Alicia Villarreal durante su show en el Auditorio Nacional, el jueves

LA CANTANTE Alicia Villarreal presentó su gira Bendita locura en un concierto en el Auditorio Nacional de casi tres horas, lleno de mariachi, baladas, cumbias, nostalgia y ovaciones junto a sus invitados de lujo: Lupillo Rivera, Lucía Méndez y Lila Downs.

“Regresar aquí es una magia”, expresó la Güerita consentida apenas apareció en el escenario, desatando una ovación inmediata de miles de asistentes que durante toda la noche permanecieron cantando, bailando y celebrando cada uno de sus éxitos.

Acompañada de mariachi, Alicia abrió la velada con “Te quedó grande la yegua”, marcando desde el inicio el tono festivo y emocional del espectáculo. Luego, dedicó unas palabras especiales a las mujeres presentes.

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El Tip: Alterno a la gira, Villarreal se une a Grandiosas invicto, con Lucía Méndez, Ángela Carrasco, Ana Cirré, Laura León y Filippa Giordano.

“Quiero felicitar a todas las mujeres esta noche, porque hoy es nuestro momento de libertad, en donde vamos a ser nosotras, y será inolvidable”, dijo emocionada, mientras el público respondía entre aplausos y gritos.

El concierto estuvo dividido en distintos momentos musicales. Hubo un set de mariachi, otro de baladas con tintes de rock y uno más dedicado a la etapa de Grupo Límite, la agrupación que la lanzó a la fama en los años noventa. Temas como “Amiga mía”, “Sentimientos”, “Con la misma piedra”, “Alma rebelde” y “Juguete” desataron la nostalgia colectiva y convirtieron el Auditorio Nacional en una auténtica fiesta mexicana.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición de Lupillo Rivera, quien acompañó a la cantante en “Amor de los dos”. Más adelante apareció Lucía Méndez para interpretar “Culpable o inocente”, el nuevo sencillo que lanzaron a dueto; mientras que el cierre tomó un aire todavía más festivo con la presencia de Lila Downs en “Maldita billetera” y “Cariñito”.

A pesar de mostrarse ligeramente ronca por momentos, Alicia mantuvo la fuerza vocal y el dominio absoluto del escenario. También sorprendió con varios cambios de vestuario donde dejó ver una imagen renovada, además de mostrarse relajada, feliz y disfrutando plenamente esta nueva etapa profesional.

La cantante y compositora aprovechó varios momentos para agradecer al público el apoyo que le ha dado a lo largo de los años, reconociendo que gracias a ese respaldo ha logrado mantenerse vigente dentro de la música mexicana. Actualmente, Alicia atraviesa una etapa donde tiene control total sobre sus proyectos: produce sus espectáculos, decide la música que graba y apuesta por nuevas colaboraciones y canciones de su autoría.

Esa libertad artística quedó reflejada en el escenario del Auditorio Nacional, donde combinó sus clásicos con nuevas propuestas musicales sin perder la esencia que la convirtió en una de las voces más importantes y queridas del regional mexicano.

La recta final del concierto fue explosiva. Entre mariachi, cumbias y ovaciones interminables, el público permaneció de pie mientras sonaban temas como “Ay papacito”, “Hasta mañana” y “Te aprovechas”, canción con la que cerró una noche llena de celebración.

Con Bendita Locura, Alicia Villarreal no sólo repasó su historia musical; también dejó claro que sigue siendo una artista vigente, poderosa y capaz de convertir el Auditorio Nacional en una enorme fiesta mexicana.