El sonido desata el horror puro en la cinta Undertone

A través de un pódcast paranormal, Undertone: Frecuencia maldita transforma el sonido en una herramienta aterradora que da como resultado una experiencia cinematográfica única que fue hecha para vivirla en pantalla grande. La película se ha convertido en un nuevo fenómeno del cine de terror con la estresante y perturbadora historia de Evy (Nina Kiri), quien graba un nuevo episodio de su programa mientras cuida a su mamá moribunda. Conforme pasa el tiempo, la protagonista va escuchando una serie de misteriosos audios que revelan un hecho macabro alrededor de una pareja acechada por un antiguo demonio llamado Abyzou, que ataca a mujeres embarazadas.

Con una idea clara en su cabeza sobre cuál era la trama que necesitaba para su ópera prima, el director y guionista Ian Tuason simplemente buscó en Google “demonio femenino” y ahí inició todo. “Leí que Abyzou buscaba niños y pensé que era perfecto”, confesó en entrevista para La Razón, en la que también habló de cómo, al igual que muchos realizadores de cine de terror en años recientes, decidió usar el tema de la maternidad como un catalizador para su historia y lo que termina sucediendo con su protagonista.

El Dato: El Filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance este año; es la ópera prima del director canadiense Ian Tuason.

El director dijo que hablar de maternidad fue algo muy personal. “Cuidaba a mi madre y un día me di cuenta de cómo la película trata sobre la culpa católica, porque cuando pensamos en Dios como padre podemos sentir miedo, pero cuando pensamos en Dios como madre es un sentimiento diferente, angustia si la decepcionas, y eso era lo que me preocupaba al escribir, temía decepcionar a mi madre”.

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Por su parte, también en entrevista con La Razón, la actriz Nina Kiri explicó que, a un mes de iniciar el rodaje, estaba inmersa en la obra de Ocean Vuong, donde el ensayista y poeta reflexiona sobre la relación con su madre. Esa lectura lo conmovió y la llevó a pensar en cómo el cine de terror suele explorar ese vínculo sagrado, transformándolo en algo siniestro.

“Creo que la razón por la que hacemos películas de terror sobre la relación con nuestra madre es porque se trata de algo realmente sagrado, y convertir eso en algo siniestro va más allá de cualquier tipo de emoción barata”, dijo la intérprete.

Nina Kiri señaló que la maternidad no es un recurso superficial, sino un tema que toca fibras más hondas que cualquier otra emoción, razón por la cual muchos cineastas recurren a él en sus historias. Agregó que el género de terror también funciona como un espacio de reflexión.

La película Undertone: Frecuencia maldita usa el sonido como su principal recurso para generar miedo en quienes la ven. Sobre ese proceso para darle forma a una historia, basándose en gran medida en el diseño sonoro, el director comentó que “fue algo que empezó desde la fase de escribir el guion, yo escribía la dirección de audio indicando de dónde venían todos los sonidos o hacia dónde miraba la protagonista, mientras algo se escuchaba, todo estaba plasmado en un guion gráfico que iba acompañado de la dirección de audio, así todos podían entender qué se oía mientras lo hacíamos porque obviamente era importante”.