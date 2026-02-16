¿Qué son los Therians, cuál es su origen y características?

Todo lo que debes saber de la tendencia de Therians

Los Therians se han popularizado en las redes sociales, hay fotos y videos en los que aparecen y que generan dudas entre los usuarios, sobre quiénes son, cuál es su origen y por qué se caracterizan, además de que los memes no han faltado en los últimos días.

Todo sucedió porque empezó a circular un video en las redes en el que un Therian fue mordido por un perro en las calles de Argentina, lo que desató el debate entre los cibernautas.

¿Qué son los Therians?

Los Therians son personas que experimentan rasgos animales. Se identifican con rasgos de animales, pueden animales terrales u otros que podrían no haber existido en el planeta, según explica el sitio oficial de los Therians.

Es decir que un Therian es una persona que se identifica a nivel espiritual o psicológico con un animal o ser mitológico como perros, zorros, gatos u otros.

Therians ı Foto: Redes sociales

Las personas Therian tienen una sensación familiar con el animal, y una sensación de “esto es lo que soy”. Algunos la describen como una sensación en el pecho, un alivio reconfortante al ver tu teriotipo.

Los Therians están conscientes de que biológicamente son humanos, pero la comunidad no impide a quiénes busquen transformarse de alguna manera con máscaras u otra alternativa.

¿Cuál es el origen de los Therians?

Según las teorías del propio sitio web de los Therians, esta identificación con un ser animal puede ser la reencarnación o a almas extraviadas, mientras que otros la atribuyen a razones científicas o psicológicas como la impronta, una predisposición innata, anomalías en el cableado neurológico o cualquier otra teoría.

¿Cuáles son las características de los Therians?

Los Therians se caracterizan porque empiezan a encontrar su teriotipo entre los 10 y los 16 años.

Empiezan a tener sueños, visiones, emociones, pensamientos y comportamientos intensos que los vinculan con un animal.

Si bien no están obligados a transformarse físicamente, ellos tienen la libertad de hacerlo, pueden usar máscaras u otros elementos que los haga sentirse cómodos con su identidad de animal.

Memes de los Therians

Después de que los Therians se popularizaran en redes sociales, los usuarios empezaron a hacer memes y videos sobre ellos.

Un veterinario ofreció esterilizaciones gratuitas para los Therians, mientras que otros cibernautas han hecho videos de bromas y fotografías para tomar con humor esta nueva comunidad que está causando furor en redes, que incluso está siendo comparada con los furros.