¿Quién es Nicole Guzmán? Bautizada como Lady Therian en redes sociales

Una de las situaciones que generan preocupación entre los usuarios en redes sociales es la aparición pública de una comunidad de internet conocida como therians.

Los therians son seres humanos que se identifican con algún animal en particular. Aunque esto no quiere decir que se crean animales, destacan por disfrazarse con máscaras, garras y colas, además de caminar en cuatro patas.

Así es el saludo de foca de los Therians ı Foto: YT Angie Velasco

En las redes sociales se encendió la polémica el pasado sábado 21 de febrero en Mérida con una joven que decidió acudir a la primera reunión de esta comunidad en el estado para agredirlos, motivo por el que terminó siendo detenida.

La joven es identificada como Nicole Guzmán y rápidamente ha recibido el apodo de Lady Therian por lo ocurrido. En redes sociales se viralizó el video donde la mujer rubia le danza huevos a un hombre caracterizado como conejo mientras él era entrevistado.

La grabación se puede ver a las chicas sonriendo mientras realicé el ataque contra el hombre, quién decide no responder a la agresión para evitar elevar el enfrentamiento. Por lo contrario, se cubre y se aleja del lugar, pero ella lo sigue para lanzarle croquetas para perro.

Otra grabación se puede ver a la chica agrediendo a otros asistentes e incluso golpeando a una mujer que la confrontó para decirle que solamente se estaban divirtiendo sin molestar a nadie, motivo por el que la llamó ridícula.

¿Ya se enteraron del chisme de Lady Therian? 👀

Esto se está poniendo bueno… 🤣 pic.twitter.com/mI4DuaXEyv — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) February 22, 2026

La señora sostiene a Lady Therian indica que no la dejará ir hasta que llegue la policía mientras la multitud la acusa por intolerante. Finalmente, momentos de seguridad pública llegaron al lugar de los hechos para arrestar a la chica.

En lugar de generarse críticas por su actitud violenta, los Internautas aplaudieron que se lanzará contra esta comunidad, generando que la joven poco a poco gane suscriptores en sus redes sociales, dónde se muestra orgullosa de sus agresiones.

¿Quién es Lady Therian?

Se desconoce la edad de la mujer, quien no ha revelado cuál es su edad, pero se ha mostrado tranquila y divertida por lo ocurrido y por haber agredido a terceras personas. En sus redes sociales publica fotos de su día a día en sus historias y también se sabe que es estudiante.

En una entrevista posterior la mujer dijo estar en desacuerdo con la forma en la que fue tratada por la policía y los jalones que recibió por parte de la señora después de haber agredido a personas, pero también se ha sentido bien por el apoyo que ha recibido en redes sociales a partir de su acción.