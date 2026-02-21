¿Es real que Bukele prohibió los therians? Un video del presidente se hace viral

Esta semana se viralizó en redes sociales un supuesto video del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que aparecía “burlándose” de los llamados therians, una comunidad urbana que ha cobrado popularidad en las últimas semanas.

En el clip que está disponible en TikTok e Instagram, se le escuchaba decir frases como: “Me parece impresionante a qué ridiculeces puede llegar la gente. Identificarse con animales en pleno 2026″.

Además, el mandatario presuntamente había ideado una nueva forma de “capturar” a estas personas: “Ahora voy a tener que hacer perreras y no cárceles para los que se identifican como therians y se la pasan gateando por las calles”.

En otro video que circula en Instagram, el Nayib Bukele supuestamente prohibía la existencia de esta comunidad: “Queda prohibida la modita esa de los therians. Este país se respeta, no es un circo para que anden haciendo el ridículo”.

Considerando la forma de hacer política del presidente de El Salvador y sus rudas estrategias contra el crimen organizado, muchos usuarios creen que las declaraciones son reales. Pero ¿es cierto o es producto de la Inteligencia Artificial? Te contamos.

¿Es real que Bukele prohibió los therians? Un video del presidente se hace viral

La respuesta es clara: no es real. El material que circuló en TikTok y otras plataformas corresponde a un montaje creado con Inteligencia Artificial. Medios de verificación de El Salvador como Lupa confirmaron que se trata de un deepfake, es decir, un video manipulado digitalmente para hacer parecer que Nayib Bukele pronunciaba frases que nunca dijo.

El clip original pertenece a un evento oficial del 1 de febrero de 2026, donde el presidente hablaba sobre el programa educativo “Dos Escuelas por Día”. En ningún momento mencionó a los therians ni hizo comentarios relacionados con identidades animales.

El término therian describe a personas que sienten una conexión psicológica o espiritual con animales, un tema que ya genera debate en redes sociales desde hace varias semanas.

Lo que se difundió como el supuesto discurso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue una edición en la que se alteró el audio y se modificaron los movimientos faciales para simular declaraciones inexistentes.

Sobre el segundo video, expertos en análisis digital detectaron señales claras de manipulación digital, entre ellas, texturas de piel poco naturales, fallas en la sincronización labial y anomalías en las manos. Estas evidencias confirmaron que el clip es falso.