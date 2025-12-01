¿Quién es la mamá de Layla Bukele, hija de Nayib Bukele?

Ella es la esposa de Nayib Bukele y madre de sus hijas, Layla y Aminah.

Layla Bukele, hija del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ganado el corazón de los internautas latinoamericanos, pues en más de una ocasión ha acompañado a su papá en sus eventos oficiales, lo cual da un toque de ternura a estas situaciones tan protocolarias para el líder centroamericano.

Resulta que el presidente salvadoreño Nayib Bukele no solo utiliza sus redes sociales para llevar a cabo su comunicación oficial como mandatario, sino que también, de vez en cuando, usa estos medios para compartir momentos de su vida personal.

Familia de Nayib Bukele. ı Foto: Cortesía En Contacto 787

Así, en los medios digitales de Nayib Bukele (quien ha llamado la atención de la prensa internacional por su “mano dura” contra las pandillas) se aprecian tiernos momentos con sus hijas, Layla y Aminah, por supuesto, acompañados de su mamá, la primera dama de El Salvador.

A todo esto, ¿quién es la mamá de las hijas de Nayib Bukele? Esto es lo que sabemos de Gabriela Rodríguez de Bukele, madre de Layla y Aminah y primera dama de El Salvador.

Ella es Gabriela Rodríguez, mamá de Layla y Aminah, hijas de Nayib Bukele

En redes sociales, se ve a Nayib Bukele compartir momentos con su familia (cuando no está enfrentando a las pandillas de El Salvador). Se aprecian fotos con sus hijas Layla y Aminah, así como, en algunos momentos, con su esposa y madre de sus niñas.

Mi princesa Aminah cumple 2 años ❤️



Te amo, mi bebé. pic.twitter.com/76vJqXuQWM — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 9, 2025

Gabriela Rodríguez de Bukele (con apellido de soltera: Rodríguez Perezalonso) es la esposa de Nayib Bukele desde 2014, madre de sus hijos y, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador en 2019, primera dama de este país.

Es con Gabriela Rodríguez con quien Nayib Bukele tuvo a sus dos hijas: Layla Bukele, nacida en 2019, y Aminah Bukele, en 2023.

Tu primer día de la madre como mamá de Aminah!



Gracias Dios por darle una madre así a mis hijas. pic.twitter.com/g4TC48iHbI — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 11, 2024

Rodríguez de Bukele es psicóloga de profesión, y cuenta con un doctorado en psicología prenatal por el centro de enseñanza PrePare. Además, es representante regional ante la Asociación de Psicología y Salud Pre y Perinatal (APPPAH).

Por otro lado, antes de su vida política, Gabriela Rodríguez fue una destacada bailarina. Incluso, durante el periodo de Nayib Bukele como alcalde de San Salvador, Gabriela Rodríguez impulsó la creación del Ballet de San Salvador, así como las secretarías de Cultura y de la Mujer y la Familia en esta alcaldía.

Cuando conocí a Gabriela, me di cuenta de la gran mujer que es.



Con los años se convirtió en una gran profesional.



Luego supe que era una gran esposa.



Hace 2 años, la vimos convertirse en una gran Primera Dama.



Y desde que nació Layla, me he dado cuenta que es una gran mamá. pic.twitter.com/r0vtgyy48K — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 11, 2021

Nayib Bukele describe a Gabriela Rodríguez como, más allá de su esposa y la madre de sus hijos, “una gran profesional y la mejor primera dama que ha tenido nuestro país”.

