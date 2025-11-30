¿Quiénes son las hijas de Nayib Bukele, presidente de El Salvador?

Ellas son las hijas de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Nayib Bukele es uno de los presidentes más queridos de América Latina: es amado por muchos, fanáticos de su “mano dura” contra las pandillas en El Salvador, aunque también repudiado por tantos más por el mismo motivo. Como sea, causa admiración el nombre de este político, que por su juventud y su particular línea de acción despierta curiosidad por su familia y su vida personal.

Bukele llegó al poder como una promesa “joven” para América Latina, pues tenía apenas 38 años cuando asumió la presidencia de El Salvador. Lo anterior representó un cambio significativo en la política de la región, acostumbrada a viejos dictadores y partidos políticos con ideas heredadas del siglo pasado.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ı Foto: larazondemexico

La corta edad de Bukele (claro, en comparación con otros políticos de la región) no solo ha influido en el discurso con el que gobierna El Salvador, sino también en una creciente curiosidad por su vida familiar, especialmente desde que se dio a conocer que es padre de dos niñas.

Layla y Aminah, las hijas de Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está casado con Gabriela Rodríguez, quien, por la relación con el mandatario, ostenta el cargo de primera dama del país centroamericano.

¿Sí vieron que Layla estaba marchando verdad? 😂🥰 pic.twitter.com/DpvWODVh52 — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 22, 2020

Así, es con Gabriela Rodríguez con quien Nayib Bukele formó también una familia, con dos hijas que han despertado la curiosidad de la comunidad internacional.

La mayor es Layla Bukele, quien en agosto de 2025 celebró su cumpleaños número seis, es decir, nació en 2019.

Layla ha aparecido recurrentemente en la comunicación de Nayib Bukele. A través de sus redes sociales, el presidente salvadoreño ha mostrado diferentes momentos en la vida de su primera hija, lo cual ha provocado ternura entre los internautas.

Layla aprendiendo con las clases virtuales del Ministerio de Educación.



Nuestros maestros se han esforzado para grabar las clases desde sus casas. Muchos de ellos incluso haciendo su propio material didáctico.



Como este maestro, con su títere artesanal.



¡Gracias maestros! pic.twitter.com/xuWnZJRXnA — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2020

Por ejemplo, en 2020 Bukele compartió un video en donde se muestra a su hija en lo que, explicó el mandatario, parece una clase a distancia en el contexto de la pandemia de COVID-19.

“Layla aprendiendo con las clases virtuales del Ministerio de Educación. Nuestros maestros se han esforzado para grabar las clases desde sus casas. Muchos de ellos incluso haciendo su propio material didáctico”, escribió el salvadoreño.

Miren como Layla agarra el dedo del @USAmbSV 🤣 https://t.co/pGMnbW2FdP — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 27, 2019

Además, Layla ha acompañado a Nayib y Gabriela en varios eventos oficiales, como una reunión con el Embajador de Estados Unidos en El Salvador y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Posteriormente, el 8 de noviembre de 2023, Nayib Bukele anunció el nacimiento de su segunda hija, Aminah.

Mi princesa Aminah cumple 2 años ❤️



Te amo, mi bebé. pic.twitter.com/76vJqXuQWM — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 9, 2025

Aunque de Aminah se conocen menos detalles, Bukele también la ha incluido en sus eventos oficiales y en su comunicación personal. Por ejemplo, en noviembre de 2025 publicó una fotografía alusiva a la celebración de su segundo cumpleaños.

