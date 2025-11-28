¿Qué le pasó a la hija de Nayib Bukele y por qué hay tantos rumores en redes?

Esto sabemos de los rumores sobre temible situación que habría ocurrido a la hija de Nayib Bukele.

Nayib Bukele es una de las figuras más populares, aunque también divisivas, de la política latinoamericana. Mientras algunos celebran su “mano dura” contra el crimen organizado en El Salvador, país del cual es presidente, otros acusan que incurre en violaciones a los derechos humanos. Ahora, su nombre formó parte de una polémica lejana a la política y más personal.

A través de redes sociales, comenzó a circular un rumor que involucra al presidente de El Salvador, según el cual, su hija, una menor de seis años, habría corrido grave peligro.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ı Foto: larazondemexico

Esta vez, Nayib Bukele no estuvo en el centro de la atención mediática por alguna situación relacionada con la divisiva gestión de su país, sino por un tema que provocó escándalo internacional por involucrar a una persona menor de edad. Pero ¿qué pasó y qué sabemos del caso?

¿Es verdad que algo grave ocurrió a la hija de Bukele, de seis años de edad?

Medios internacionales como Global Pulse, La voz del Real, Noticias News, entre muchos otros, publicaron que Layla Bukele, hija del presidente de El Salvador y de la primera dama, Gabriela Rodríguez, fue hallada sin vida.

Según estos medios, la menor de seis años habría sido encontrada sin vida al interior de una cápsula sellada, enterrada en los jardines de una casa presidencial secundaria. El hecho causó conmoción y una larga serie de preguntas sin respuesta entre los lectores de noticias latinoamericanos.

Captura de pantalla de un video que difundió noticia de la hija de Bukele. ı Foto: Captura de pantalla

Incluso, algunos canales en redes sociales difundieron videos de Nayib Bukele llorando mientras daba la noticia de la terrible muerte de su hija.

Sin embargo, todo esto es falso: no ha ocurrido nada a Layla Bukele, hija de Nayib Bukele. Ella se encuentra en perfecto estado de salud y las noticias que se difundieron fueron fabricadas con fines alarmistas.

Los videos que se difundieron en redes sociales son ediciones que intentan hacerse pasar por noticieros, con logos y narraciones similares a las de un programa de este tipo, pero son completamente falsas. Asimismo, el supuesto video de Bukele llorando fue generado por inteligencia artificial.

Ni Nayib Bukele ni la Casa Presidencial de El Salvador han emitido alguna declaración sobre estos hechos.

Sin embargo, no es la primera vez que se difunde una noticia falsa de este tipo. Hace un par de meses, se difundieron videos similares sobre un supuesto decreto que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para prohibir el Halloween, lo cual resultó completamente falso.

