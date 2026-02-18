Te explicamos

¿Los Therians son animales o humanos? Esto dicen los expertos

La identidad que se volvió viral en redes sociales despierta muchas dudas en el público que no pertenece a la comunidad

Mariana Garibay

Los Therians se han convertido en una de las comunidades más criticadas en redes sociales desde que se hicieron virales los videos en los que aparecen personas con máscara y colas en público con comportamiento fuera de lo común.

Sin embargo, a la fecha los Therian son una identidad que confunde al público en general, quienes no pertenecen a la comunidad y se preguntan porqué a otros les gusta aparentar ser un animal en su día a día.

¿Los Therians son animales o humanos?

El popular término proviene de la palabra teriantropía, que significa “animal-humano”. La palabra no alude a un disfraz o juego, sino a una forma de percibirse a sí mismos. También puede ser del griego therión y anthropos (bestia y humano).

En ese sentido, las personas que se identifican como therians han detallado en entrevistas pasadas que sí son humanos, pero al mismo tiempo de sienten conectados de manera espiritual y psicológica con un animal.

De este modo, no realizan algún tipo de transición e incluso los podemos ver actuando conforme a las normas de la sociedad ocasionalmente; sin embargo, hay momentos en los que sienten la necesidad de andar a cuatro patas o emitir sonidos como el animal con el que se identifican.

Por ello, hay que destacar que sí son humanos, solamente disfrutan de imitar características conductuales y físicas de animales.

Therians
Therians ı Foto: Redes sociales

Esta comunidad moderna comenzó a formarse en Internet desde los años 90’s y en los últimos años ha ido creciendo por la participación de usuarios en foros y plataformas como TikTok y YouTube.

Podemos ver una amplia diversidad de therians, desde quienes dicen identificarse con lobos, perros y gatos, hasta incluso serpientes o cualquier otro animal. Estas personas se caracterizan principalmente por su manera de aparecer ante el público. Generalmente, usan una máscara inspirada en el animal con el que se identifican y una cola.

