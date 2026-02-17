Esta es la diferencia entre los therian y los furros

Esta es la diferencia entre los furros y los Therian

En los últimos días, el termino therian se ha popularizado en redes sociales; sin embargo, una de las grandes dudas de quienes apenas se enteran de ellos, es cuál es su diferencia con los furros.

A pesar de que tanto los therian como los furros podrían tener similitudes como estar relacionados con animales, en esencia son bastante diferentes entre sí. Ahora, te contamos qué es lo que diferencia a ambas comunidades que en realidad son bastante diferentes desde su base.

¿Cuál es la diferencia entre los therian y los furros?

Por un lado, el término Therian proviene de la palabra teriantropía, que significa “animal-humano”. La palabra no alude a un disfraz o juego, sino a una forma de percibirse a sí mismos. También puede ser del griego therión y anthropos (bestia y humano).

Por otro lado, los furros son una subcultura que forma parte del furry fandom, basada en el gusto por los animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas como hablar, vestirse o caminar erguidos.

De este modo, los therian aseguran que si bien son físicamente humanos, sienten que su mente o espíritu se conecta con algún animal específico y se comportan a consecuencia, llevando máscaras o colas y teniendo comportamiento animal.

Mientras tanto, los furros crean ilustraciones, historias, videojuegos, animaciones y personajes propios llamados fursonas que funcionan como un alter ego creativo que no está relacionado con una identidad espiritual.

De este modo, mientras que los therian se identifican internamente con un animal, los furros tienden a representar animales humanizados desde una afición cultural y social, pues en realidad no forma parte de su identidad.

En resumen, aunque ambas comunidades comparten interés por el mundo animal, su enfoque es distinto, ya que mientras que uno está ligado a una expresión creativa, otro tiene que ver con algo de su propia percepción.