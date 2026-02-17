Los mejores

Los MEMES de los Therian que inundan las redes

Te compartimos algunos de los memes virales sobre las personas que se identifican como un animal

Por:
Mariana Garibay

Recientemente, los Therian han estallado en redes sociales, pues el público en general se encuentra sorprendido sobre la aparición de estas personas que se identifican de manera espiritual y psíquica con algún animal.

Memes de los Therian

Resulta que los Therian estaban entre nosotros sin que nos diéramos cuenta.

Incluso, eran estrellas del cine mexicano, ¡qué?

Algunos ya se imaginaban cómo se la pasaron en San Valentín este año.

Para muchos es divertido

Aunque para muchos esto es sin duda una manera de aislarte de la sociedad...

Quizás todos somos un poco Therian en el interior.

