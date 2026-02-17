Los MEMES de los Therian que inundan las redes

Recientemente, los Therian han estallado en redes sociales, pues el público en general se encuentra sorprendido sobre la aparición de estas personas que se identifican de manera espiritual y psíquica con algún animal.

Memes de los Therian

Resulta que los Therian estaban entre nosotros sin que nos diéramos cuenta.

El Mejor Therian de mi época... pic.twitter.com/f6DsLIwWo6 — Más Ciencia (@MsCiencia2) February 17, 2026

Incluso, eran estrellas del cine mexicano, ¡qué?

Algunos ya se imaginaban cómo se la pasaron en San Valentín este año.

los therian el 14 de febrero pic.twitter.com/DsENj1gUpX — Nasty Poet (@nxstypxet) February 14, 2026

Para muchos es divertido

Felicidades, es un Therian pic.twitter.com/Zl5oaa4exI — Netflix España (@NetflixES) February 17, 2026

Aunque para muchos esto es sin duda una manera de aislarte de la sociedad...

— Van a venir viejas chidas, no vayas a salir con tus mamadas de therian



— … pic.twitter.com/4kAw04kokW — Leo Arriaga (@Radiohen) February 17, 2026

Quizás todos somos un poco Therian en el interior.

Tú: que pedo con los therian?

También tú en 2016: pic.twitter.com/coRDJdR9je — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) February 16, 2026