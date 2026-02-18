¿Qué es el saludo de foca de los Therians ‘animales’?

Los Therians son las personas que se identifican como animales y han desarrollado un saludo con el que se comunican entre ellos cuando se encuentran en la calle a otro Therian.

La influencer Angie Velasco hizo un video para hablar sobre los Therians y fue ahí donde descubrió el saludo de foca que hacen los integrantes de esta comunidad.

Así es el saludo de foca de los Therians

La creadora de contenido hizo un video en el que dijo que se inflitró con los Therians y la joven quedó impactada con este particular saludo que inventó esta comunidad.

La influencer se puso una máscara de un perro y se fue al encuentro con los Therians, cuando ella se acercó le hicieron el saludo de foca, el cual consiste en que los Therians chocan la palma de su mano contra sus costillas.

Los jóvenes hacer este movimiento cuando ven a otro Therian cerca para saludarlo.

Además, los Therians le dieron la bienvenida a la manada y lo que sucedió es que le pidieron a la influencer que se sentara en el piso con las piernas estiradas y con la cabeza pegada al pecho.

Lo que hicieron los jóvenes fue saltarla, ellos corrían como si fueran animales en cuatro patas y pasaban por encima de ella, ya sea por su cabeza o por sus piernas.

Therians ı Foto: Redes sociales

Los Therians también le enseñaron a ladrar a Angie, pues le ofrecieron varios tips para poder sonar mucho más animal. Además, ella se sorprendió por el arte que aplican estos jóvenes para crear sus máscaras y sus patas. Además de que ellos mismos se regalan correas y pecharas para salir a pasear. Hay algunos otros que se identifican con varios animales y se asumen como diferentes animales según el momento y cómo se vayan sintiendo.

Otros jóvenes mencionaron que desde jóvenes sintieron que tenía su lado animal muy fuerte y que incluso pelean con sus mascotas para tener aún más esa conexión con los animales.

Si bien todo este movimiento tomó mucha fuerza en Argentina, en México ya se están planeando encuentros masivos para reunir a esta comunidad en puntos de diferentes ciudades del país.