El avión en el que viajaban rumbo a Corea Wendy Guevara, La Bebeshita, Pedro Sola y un grupo de casi 80 influencers tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México debido a un desperfecto técnico.

El incidente obligó a suspender temporalmente la travesía organizada por la agencia Viajes Lili, que celebraba su aniversario con un elenco de personalidades invitadas.

Avión en el que viajaban Wendy Guevara, La Bebeshita e influencers aterriza de emergencia en CDMX

De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, el vuelo que debía llegar a Seúl, Corea, el lunes por la mañana se vio interrumpido cuando el piloto informó sobre un problema en el parabrisas de la aeronave, lo que obligó a regresar a la CDMX.

Los pasajeros, entre ellos figuras como Wendy Guevara La Bebeshita, Kunno, Celia Lora, Pedro Sola, Queen Buenrostro, Lolita Cortés, Vanessa Labios 4K, entre otros, fueron trasladados a un hotel en la Ciudad de México para descansar y esperar nuevas indicaciones.

Mensaje de Wendy Guevara sobre el incidente en el avión que viajaba a Corea ı Foto: Captura de pantalla

Según se informó, parte del grupo continuaría el viaje en otro avión con escala en Monterrey para cargar combustible antes de cruzar el Pacífico.

El incidente generó incertidumbre y cansancio entre los viajeros, quienes habían preparado una agenda de actividades en Corea que incluía eventos desde el lunes hasta el jueves.

🚨 DE TERROR | CASI MUEREN TODOS LOS INFLUENCERS DE MÉXICO: se estrelló el parabrisas del avión en qué viajaban a Corea ‼️😱



Entre los que viajaban iban: KUNNO, WENDY GUEVARA, PEDRO SOLA, CELIA LORA, LA BEBESHITA, QUEEN BUENROSTRO, NACHO CASANO, VANESSA LABIOS 4K, MARÍA LUISA… pic.twitter.com/W06sbw8Xcs — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 24, 2026

Pedro Sola decide regresar a casa y abandonar la aventura en Corea

Uno de los invitados más esperados, el conductor Pedro Sola, compartió en su cuenta de Instagram un extenso video en el que explicó su decisión de no continuar con el viaje a Corea junto a los influencers.

“A mí me da mucha pena, mucha tristeza, porque Viajes Lili, esta empresa de viajes tan perfecta, tan buena, tan responsable, realmente hizo un esfuerzo muy grande para celebrar este 14 aniversario en un sitio como Seúl… pero todo se estropeó, porque al final de cuentas no pudimos llegar”.

El presentador relató que la tensión y las largas horas de espera lo llevaron a optar por regresar a casa: “Yo definitivamente ya he estado muy cansado, fueron muchas horas de nada y aparte horas de tensión, porque de repente dice el piloto que se estropeó el parabrisas. Pues no sabes si te están diciendo la verdad o simplemente para no asustarte”.

Pedro Sola lamentó no poder acompañar al resto del grupo, pero aseguró que la mayoría de los pasajeros decidió continuar con la aventura.