Hospitalizan a Pedro Sola tras sufrir fuerte caída: ¿Cuál es su estado de salud?

Pedro Sola, el icónico y querido conductor del programa Ventaneando, encendió las redes sociales al compartir una fotografía desde una camilla de hospital tras haber sufrido una aparatosa caída mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México.

Fiel a su característico sentido del humor, el presentador de 79 años tomó su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores y explicar lo sucedido.

“Me caí. No cabe duda de que, cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve un deporte de alto riesgo.

Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”, escribió Pedrito, alcanzando miles de interacciones en cuestión de minutos.

Así fue la caída de Pedrito Sola

Ya que Pedro Sola no estuvo en el último programa de Ventaneando, Pati Chapoy confirmó el accidente, pero aclaró que estaba fuera de peligro. Más tarde, el propio conductor hizo una transmisión en vivo desde su casa para contar los detalles del percance, que ocurrió en Polanco.

“En la mañana salí a la calle como siempre y como las calles están llenas de baches, metí un pie en el bache. Llevaba mi bastón, mi bastón me detuvo, pero fui de cabeza; no me pegué tan fuerte”, relató.

El verdadero problema, según explicó, no fue el impacto contra el suelo, sino que sus propios lentes se le incrustaron en el rostro a causa del golpe.

“No quería ir al hospital... fuimos al Español a urgencias, llamaron a un cirujano plástico para que mi carita quedara perfecta”, comentó entre bromas.

¿Cuándo regresa Pedrito Sola a la televisión?

Por suerte, el accidente solo quedó en un gran susto y heridas leves. Los médicos le dieron unas puntadas en la cara y lo mandaron a recuperarse a su casa.

El conductor contó que ya está tomando analgésicos para evitar infecciones y dolor. Sobre su tobillo, explicó que se lo torció un poco al pisar el bache, pero no está muy inflamado ni le duele.

Finalmente, el “Tío Pedrito” tranquilizó a su público y confirmó que regresará a Ventaneando el próximo lunes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.