Wendy Guevara quiso cobrar 200 mil pesos por una entrevista y así la exhibieron

La creadora de contenido Wendy Guevara fue señalada por pedir 200 mil pesos como condición para conceder una entrevista, de acuerdo con declaraciones del creador de contenido Óscar Zazueta en el podcast Hágale como quiera.

Exhiben a Wendy Guevara por cobrar por entrevista

De acuerdo con lo que contó Óscar, fue cuando la creadora de contenido apenas había salido de La Casa de los Famosos México, reality show que ganó por su carisma, cuando él buscó entrevistarla para su programa Acá entre nozz.

Wendy Guevara pide perdón por fuertes bromas sobre jóvenes ı Foto: IG: @soywendyguevaraoficial

“La única persona que me ha cobrado por entrevistar, por quererla entrevistar, fue Wendy Guevara”, aseguró en el programa conducido por César Daniel, José Rodríguez y Juan de Ávila

Entonces, reveló la cifra, aunque sí lo consideró: “Me cobraba 200 mil pesos… Sí dije ‘a ver, voy a analizarlo: si me es redituable, claro que sí’. Al final de cuentas, es un negocio”.

Al final, el creador de contenido explicó que “no le era redituable” pagarle 200 mil pesos a la influencer por una entrevista, lo que lo llevó a ya no buscarla para el proyecto, “es una única persona que me ha dicho ‘sí, pero cobro. De ahí en fuera, nadie (me ha pedido dinero)’”, agregó.

Como reacción a la publicación, las redes sociales se dividieron, donde algunas personas aseguraron que todas las celebridades deberían de cobrar por ser entrevistadas, al señalar que los creadores ganan por las vistas al contenido.

Algunos comentarios en redes sociales fueron

“Cada quien se maneja como quiere”.

“¿Deben cobrar no?"

"Wendy tiene que cobrar, es su negocio“.

"En los podcast no es habitual que se pague/cobre, el entrevistador tiene a un invitado, y el invitado aprovecha ya sea para promocionar su música, sus redes, sus proyectos, etc“.

"Pues es algo con lo que también va ganar dinero, es negocio“.

Cabe mencionar que es poco común que una celebridad cobre por sus entrevistas e incluso puede llegar a considerarse mal visto, pues en teoría, una entrevista es un intercambio que ofrece visibilidad al artista y contenido al entrevistador.

A pesar de ello, sí hay ocasiones en que se paga por entrevistas a personalidades destacadas del entretenimiento, sobre todo cuando ellos ofrecen una exclusiva que promete dar mucho de qué hablar entre la audiencia.

Wendy Guevara ha enfrentado polémicas recientemente; la última ocurrió cuando revivieron videos en los que junto con Paola Suárez, hablaba de su preferencia por menores de edad e hizo referencia a un pequeño niño de kinder, declaraciones por las que ya se ha disculpado.