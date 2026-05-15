Pedro Pascal predice a México como campeón del Mundial 2026 | VIDEO

Pedro Pascal forma parte de la emoción por el Mundial 2026, pues ya dio su pronóstico donde augura el triunfo de la Selección Mexicana por primera vez en la Copa del Mundo.

Pedro Pascal dice que México ganará el Mundial 2026

El histrión chileno estadounidense está muy convencido que este 2026 es el año en que México se alza con la victoria en el Mundial de futbol, una predicción que generó aplausos, pero también dudas entre la afición sobre el conocimiento futbolístico de Pedro Pascal.

Pedro Pascal is ready for the World Cup ⚽️🇲🇽



Don’t miss Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters May 22 🍿 pic.twitter.com/Z1e3mfjZ7X — ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2026

Fue durante la premiere de El Mandalorian and Grogu que el medio ESPN le preguntó al protagonista de la cinta quién será el ganador de la próxima edición de la Copa del Mundo, un tema que ha generado gran expectativa en todo el mundo.

El famoso se lo piensa un poco y mientras mueve los dedos, sin mirar a la cámara, dice “México”. La declaración encendió el ánimo de la afición azteca, quienes desde hace varias ediciones anhelan la llegada de la liga mexicana al quinto partido.

A pesar de las buenas intenciones, la declaración también generó varias dudas en el público, por quienes señalaron que el famoso no tiene conocimiento real sobre el deporte y solo ha buscado agradar al público mexicano con sus declaraciones.

En ese sentido, para quienes son menos entusiastas sobre la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, surgieron críticas por lo dicho por Pascal. Algunas reacciones por el comentario fueron:

“No sabe de futbol o quiere quedar bien con México”.

“No es que la fuéramos a ganar, pero ya nos echó la sal”.

“Ni los mexicanos se lo creen”.

“Dios te oiga”.

“Me cae bien Pedro, pero trae puro sueño”.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es hasta ahora, el torneo más grande jamás realizado, que es organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá, marcando un antes y después en el balompié internacional.

La inauguración se llevará a cabo el próximo 11 de junio y el torneo contará con un total de 48 selecciones nacionales, lo que resultará en 104 partidos a lo largo de la competencia.

La selección nacional mexicana tendría que jugar un total de 8 partidos si aspira a levantar el trofeo de la FIFA y ganar en la final que se disputará el 19 de julio, como Pedro Pascal ha predicho.