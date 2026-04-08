Pedro Pascal hace rodaje en el Hotel República

El actor Pedro Pascal, al grabar una escena del filme De noche, ayer, en el Hotel República, en la CDMX

El aclamado actor Pedro Pascal continúa en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el rodaje de la película De noche, del director Todd Haynes. Ayer la locación fue el mítico Hotel República.

A diferencia de días anteriores en que convocó a un nutrido número de fans que se congregaban para verlo a toda costa, ayer eran pocos los que intentaban admirar al actor en República de Cuba 57.

La Razón capturó el momento en el que Pedro Pascal tomaba una cerveza y vestía un atuendo de los años 30: pantalón, tirantes y camisa arremangada.

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Desde la semana pasada, la estrella de la serie The Last of Us se encuentra rodando en el corazón de la capital del país; el viernes pasado, por ejemplo, grabó algunas escenas en las calles Francisco I. Madero y 5 de Mayo. La primera convirtió algunos locales en tiendas de la década de los años 30 del siglo pasado; además, se instalaron algunos autos de época que atraían a quienes transitaban por ahí, pues aprovechaban para tomarse fotografías.

En la noche del viernes estuvo rodando en la calle 5 de Mayo, donde decenas de personas lo esperaban entusiasmadas, mientras el staff del filme pedía que se guardara silencio. Algunos fans, principalmente mujeres, no querían perder la oportunidad de ver a su ídolo, pero también había curiosos que se acercaban preguntando quién estaba ahí.

Cuando terminaron de grabarse las escenas y se anunció el fin del programa del día, no sólo el equipo de la película celebró, también los seguidores de Pedro Pascal, quienes pudieron verlo por unos segundos mientras salía de la locación para ser trasladado en una camioneta.

El Sábado de Gloria estuvo trabajando en la cantina La Dominica, entre Belisario Domínguez y República de Chile.

De noche sigue la historia de un policía y un maestro de internado, interpretados por Pedro Pascal y Danny Ramírez, quienes se enamoran y huyen a México.